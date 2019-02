Atheneum Liedekerke plant nieuwe boompjes in Cathemlindebos Michiel Elinckx

28 februari 2019

16u03 0 Liedekerke Een dertigtal leerlingen van Atheneum Liedekerke staken deze namiddag de handen uit de mouwen in het Cathemlindebos. Samen met Pro Natura plantten de leerlingen 250 boompjes in de grond.

Het derde en het vierde middelbaar van GO! Atheneum hielpen de natuurwerkers van Pro Natura een handje met de aanplant van het Cathemlindebos. In totaal werden er 250 nieuwe boompjes aangeplant. “Op donderdag gaan Vlaamse leerlingen protesteren tijdens de klimaatmars”, zegt directeur Jehtro De Schinckel. “In plaats van mee te stappen, voegen we meteen de daad bij het woord. Medewerkers van Pro Natura werken al enkele weken aan het Cathemlindebos. Vroeger was het een verwilderde stukje natuur. Daarom werden alle bomen gekapt en in de plaats komen nieuwe soorten, zoals meidoorn, sleedoorn, eik, haagbeuk en hazelaar. Het is eens wat anders dan achter de schoolbanken te zitten.”

Halfuur werk

Op een halfuurtje werden de bomen, onder deskundige begeleiding, geplant door de leerlingen. Ook de leerkrachten en het Liedekerkse gemeentebestuur staken de handen uit de mouwen. Het nieuwe bos moet over enkele maanden volledig klaar zijn.