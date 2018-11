Atheneum baat Warmste Kapsalon uit Michiel Elinckx

23 november 2018

12u08 1

De afdeling haarzorg van het GO! Atheneum opent op vrijdag 14 december het Warmste Kapsalon. Bezoekers kunnen er voor een kleine bijdrage hun haar laten knippen door de leerlingen. De opbrengst gaat integraal naar vzw De Valier, een dagverzorgingscentrum voor mensen met een handicap. De actie kadert dan ook in Music for Life. Wie een afspraak wil, kan contact opnemen via 053/64.10.19.