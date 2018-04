André en Alice zijn gouden koppel 19 april 2018

02u32 0

André Renders (77) en Alice Sorgeloos (71) uit Liedekerke hebben onlangs de vijftigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen in café Woestijn. Hij werkte als bediende bij verzekeringsmaatschappij Winterthur, zij was aan de slag als strijkster bij De Vrijheid. Alice houdt van schilderen, lezen en Zweedse puzzels. André verzorgt Bonsai-bomen en verzamelt postzegels. Samen genieten ze van elkaar en het leven. Zo is hun huis steeds gevuld met hun vele vrienden.





(SMH)