Afwerking station opnieuw uitgesteld Infrabel en NMBS mikken op maart als einddatum Michiel Elinckx

14 januari 2019

17u34 0 Liedekerke Er lijkt geen einde te komen aan de afwerking van het nieuwe station van Liedekerke. Normaal moesten de werken eind 2017 volledig beëindigd zijn, maar begin 2019 staat er nog heel wat werk op de plank. De liften werken nog altijd niet, reizigers hebben geen infoschermen. Mobiliteitsschepen Dirk Lodewijk (sp.a) is misnoegd over de situatie.

Het is niet de eerste maal dat de deadline van de werken verschoven wordt. In 2014 startte de vernieuwing van de Liedekerkse stationsomgeving. In de oorspronkelijke planning stond het einde van de werken in december 2017 aangeduid. Maar verschillende factoren - waaronder de weersomstandigheden - zorgden voor een vertraging. Vorige zomer kondigden spoorwegbeheerder aan dat de werken in 2018 beëindigd zouden worden. Maar dat bleken loze woorden: de deadline is opnieuw uitgesteld naar komend voorjaar. “Om zoveel mogelijk comfort te geven aan de treinreizigers, beslisten Infrabel en NMBS om prioritair in te zetten op het gebruiksklaar maken van de perrons en de luifels”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. “Dat is intussen gebeurd. Deze infrastructuur werd al in gebruik genomen. Het deel van de werken dat vertraging oploopt, is de afwerking van de luifels - waaronder zijwanden, plafond en de verlichting - en de liften. Deze vertraging is te wijten aan het feit dat de aannemer en de onderaannemer de aanpak van deze werken en de bijbehorende planning niet optimaal hebben ingeschat en uitgevoerd.”

Lachwekkende situatie

In maart ligt de volgende deadline. Of die gehaald wordt, is ook onzeker. In het station wacht immers nog een hoop werk. De infoborden zijn nog niet geplaatst, geen enkele lift is inmiddels in gebruik. Daarnaast lijkt het perron eerder op een werf, dan op een vernieuwd station. Wat begon als een veelbelovend prestigeproject, lijkt uit te draaien op een gigantische sisser. Schepen van Openbare Werken Dirk Lodewijk (sp.a) is niet blij met de gang van zaken. Het gemeentebestuur kan enkel langs de zijlijn toekijken en constateren dat de werken voor geen meter vooruit lopen. “Wij worden niet eens meer geïnformeerd over de stand van zaken”, zegt Lodewijk. “Ik kan enkel zeggen dat het gewoon lachwekkend begint te worden. Mensen die minder mobiel zijn, wijken uit naar het station van Denderleeuw. Daar hebben ze wel een lift om naar het perron te gaan. Reizigers met een kinderwagen kunnen ook amper aan het perron geraken. Wie toch op het stationsperron staat, kan niet zien wanneer de trein aankomt. Want de infoborden - met daarop info over aankomsttijd van de trein - zijn er nog altijd niet. Dat is toch geen correcte dienstverlening? Dit is gewoon een triestige situatie. Je ziet slechts enkele mensen werken aan het perron. Waarom Infrabel en NMBS niet meer mankracht inzet? Geen flauw idee. Ze schuiven de afwerking op de lange baan.”

Officiële opening

Lodewijk heeft slechts een drukkingsmiddel: het officiële openingsmoment. “Veel politici staan te springen om een lintje door te knippen en het stationsgebouw officieel te openen. Er zijn al twee aanvragen ingediend voor een officieel openingsmoment, maar het gemeentebestuur weigerde telkens zijn goedkeuring te geven. Pas wanneer het stationsgebouw volledig in orde is, kan er een officiële plechtigheid komen. Als gemeentebestuur is het de enige manier om druk te zetten achter de werken.”