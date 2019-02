39-jarige drugdealer uit Liedekerke opgepakt en aangehouden Tom Vierendeels

07 februari 2019

17u23 1 Liedekerke De Aalsterse politie heeft dinsdag een drugdealer uit Liedekerke gearresteerd. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter. De arrestatie was het gevolg van verder onderzoek na de eerdere arrestatie van drie verdachten uit Denderleeuw, Aalst en Antwerpen.

De politie voerde afgelopen dinsdag een huiszoeking uit bij een 39-jarige man uit Liedekerke. Bij die huiszoeking werd de man gearresteerd en voor de onderzoeksrechter in Dendermonde geleid. De dertiger werd aangehouden op verdenking van drughandel.

Het onderzoek kwam er nadat op vrijdag 1 februari ’s avonds twee verdachte voertuigen werden opgemerkt in de omgeving van rotonde Den Haring in Aalst. Bij de controle van beide wagens trof de politie een aanzienlijke som geld aan, samen met vijftig gram cocaïne. Er werden huiszoekingen uitgevoerd bij de verdachten waarbij nog meer verdovende middelen werden aangetroffen. Een negentienjarige uit Denderleeuw en een twintigjarige uit Antwerpen werden door de onderzoeksrechter aangehouden. De derde verdachte, een 23-jarige uit Aalst, werd onder strikte voorwaarden vrijgelaten.

Het verder onderzoek naar de drie verdachten bracht aan het licht dat een deel van de verdovende middelen bestemd was voor een horecazaak aan het Vredeplein in Aalst. Ook de huiszoeking bij de Liedekerkenaar is een gevolg van dit verder onderzoek. Wat zijn rol was, is niet duidelijk.