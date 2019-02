33-jarige moeder slachtoffer van vleesetende bacterie: dokters amputeren benen en onderarmen Familie en vrienden organiseren benefietactie voor aankoop elektrische prothesen Michiel Elinckx

14 februari 2019

20u55 0 Liedekerke Vzw Hart voor Tara start een inzamelingsactie voor Tara De Bolle, een moeder van twee kinderen die eind december slachtoffer werd van een vleesetende bacterie. De gevolgen zijn desastreus: Tara lag drie weken in een coma en verloor haar beide benen en onderarmen.

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar werd Tara op korte tijd heel ziek. Eerst leek het op een zware griep, maar omdat ze een onverklaarbare pijn kreeg en niet meer rechtop kon lopen, ging Tara naar het ziekenhuis. Daar vonden ze enkel lage infectiewaarden in haar bloed en stuurden ze weer naar huis. “Een beslissing die er later voor zorgde dat de balans zwaar uitviel”, zegt Birger Buydens, de echtgenoot van Tara. “Op een dag was de infectie verdubbeld. Ze moest continu overgeven en haar borstkas zag bloedrood. Wanneer ze ook nog eens een beklemmend gevoel op haar borstkas kreeg, werd Tara met de ambulance naar een ander ziekenhuis gebracht.”

Amputaties

Nog geen twaalf uur later brachten dokters Tara in een kunstmatige coma. Alle vitale organen vielen uit, behalve haar hart. “Op 31 december kregen we het vreselijke nieuws dat Tara haar lichaam aangetast was door een vleesetende bacterie. Een bacterie die via een kloof tussen twee tenen was binnengedrongen. Dokters gaven Tara hoge dosissen antibiotica. Het waren ongelooflijk lange uren en dagen van onwetendheid. Na een tiental dagen kregen we steeds vaker te horen dat het tij aan het keren was.” Maar er was nog een probleem: dag na dag stierf er meer weefsel af. Dokters konden het afstervende weefsel niet meer tegenhouden, waardoor ze overgingen tot amputatie van benen en armen. “Wat begon bij de achterkant van een vinger, eindigde halverwege haar onderarmen en voor beide benen boven de knie”, vertelt Birger. “Het zwart kroop in haar huid omhoog, als een dief in de nacht. We stonden volledig machteloos. Dokters amputeerden de helft van haar onderarmen. Daarnaast verloor Tara haar knieën en onderbenen. De meeste normale zaken werden een beproeving: naar toilet gaan, uit bed stappen, tanden poetsen ... Een realiteit waarvan je zou wensen dat het enkel een nachtmerrie was.”

Hart voor Tara

De kans dat iemand een vleesetende bacterie krijgt, is onnoemlijk klein - slechts 0,16 tot 0,24 personen op 100.000. Van dat minieme aantal is het percentage dat een amputatie van alle vier de ledematen moet ondergaan heel uitzonderlijk. De schade die de vleesetende bacterie heeft aangericht, is bijzonder groot, maar vrienden en familie willen nu Tara te hulp schieten. “Elektrische prothesen zijn haar enige kans op een ietwat menswaardig leven, waardoor ze een beperkte mobiliteit zal hebben in plaats van geen”, weet Birger. “Als we haar die elektrische prothesen niet kunnen geven, zit Tara, een jonge vrouw van 33 jaar, voor de rest van haar leven gekluisterd aan een elektrische rolstoel. Daarom hebben we vzw Hart voor Tara opgericht. Familie en vrienden starten binnenkort met de verkoop van paaseitjes. Daarnaast plannen we een eerste grote benefietactie op 27 april in GC Warande.” Wie Tara wil steunen, kan terecht op de website www.hartvoortara.be. Iedereen kan ook een vrije bijdrage storten via BE60 7340 4644 0070. Voor meer info, kan iedereen terecht bij mail@hartvoortara.be.