23 Liedekerkenaren nemen bus naar uitvaart 12 februari 2018

Zo'n 23 Liedekerkenaren hebben zaterdagvoormiddag de bus naar Mechelen genomen. Zij wilden er nog een laatste eerbetoon brengen aan Deneve. De geliefde zangeres was ereburger van Liedekerke. In 2012 trad ze de allerlaatste keer op tijdens De Plesj Rockt. Als laatste eer aan Deneve, legde het gemeentebestuur een bus in naar de uitvaartplechtigheid.





Intussen werd ook bekendgemaakt dat het online rouwregister druk bezocht werd. Honderden inwoners lieten een berichtje na voor Deneve. Het gemeentebestuur wil de berichten bundelen in een boek en ze aan de familie schenken.





(MEN)