18-jarige Seydi neemt Willy’s Kapsalon over Michiel Elinckx

02 januari 2019

16u50 6 Liedekerke Kapper Willy sloot op 29 december zijn deuren, maar intussen is zijn kapsalon in Warandestraat terug open. De 18-jarige Seydi Gokcan, broer van de gekende herenkapper Enes in de Gaston Mertensstraat, heeft de zaak overgenomen. “Hopelijk geven Willy’s klanten mij een kans”, aldus Seydi.

Willy Van Den Nest nam op 29 december afscheid van zijn klanten. Hij borg, na een carrière van 50 jaar, de scharen op. Toch zal zijn kapsalon openblijven. Seydi Gokcan, een 18-jarige kapper uit Liedekerke, neemt de kapperszaak over en opende vandaag meteen de deuren. “Het stond al een tijdje vast dat ik de kapperszaak zou overnemen”, aldus Seydi. “Mijn ouders zijn goed bevriend met Willy. Toen hij zei dat stopte, hebben we amper getwijfeld. Ik leerde het metier onder meer bij mijn broer Enes, die iets verderop in de Gaston Mertensstraat een kapperszaak heeft. Daarnaast is ook mijn neef kapper in Gent. Tijdens de zomer mocht ik soms inspringen bij hun kapperszaak. Ik volgde eveneens een opleiding in de kappersschool. Ik ben jong, maar toch héél gemotiveerd om het werk van Willy verder te zetten. Ik besef dat dit een hele speciale locatie is.”

Andere naam

Momenteel prijkt de naam ‘Willy’ nog op de vitrine van het kapsalon, maar daar zal tegen de zomer verandering in komen. “Dan zal ik een eigen naam kiezen. Welke dat zal worden, weet ik nog niet. Maar tot dan blijft het kapsalon Willy. Ik hoop dat Willy’s klanten mij een kans zullen geven. Ik ben natuurlijk iets jonger, maar hopelijk deert dat niet. Ik ben een herenkapper voor iederéén.”

Opvolgers van Willy

Broer Enes is terecht fier. Hij is al enkele jaren een gevestigde waarde binnen Liedekerke, maar wil zijn jongere broer nu ook steunen. “Onze kapperszaken liggen slechts op honderd meter van mekaar”, vertelt Enes. “Natuurlijk zijn we geen concurrentie. Ik zal altijd klaarstaan met raad en daad. Het is slechts enkele meters wandelen naar mijn kapsalon, Seydi mag mij alles vragen. Wist je dat wij de enige twee herenkappers in Liedekerke zijn? Van dezelfde familie, op honderd meter van mekaar. Straf !”

Seydi wil zich in Liedekerke manifesteren als nieuwe herenkapper, maar dat zal volgens Enes niet van een leien dakje lopen. “De eerste jaren zullen heel hard zijn”, weet Enes. “Toen ik mijn zaak opstartte, kwam er in het begin ook maar weinig volk. Na drie jaar kan ik wel zeggen dat ik een vast cliënteel heb. Het is niet makkelijk om de klanten continu naar jouw zaak te lokken, maar ik geloof in Seydi. Hij heeft alle kwaliteiten om deze zaak uit te bouwen. Het is ook goed dat hij meteen begint na Nieuwjaar, een iets minder drukke periode. De klanten van Willy kunnen meteen terecht bij hun vaste kapsalon. Enkel de kapper ziet er iets anders uit. Wij zijn eigenlijk de opvolgers van Willy. Dat is natuurlijk een grote eer voor ons.”