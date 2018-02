"Ze was zo'n onvoorstelbaar lieve vrouw..." LIEDEKERKE ROUWT OM RITA DE NEVE MICHIEL ELINCKX

06 februari 2018

02u26 0 Liedekerke Dat het overlijden van zangeres Rita Deneve Liedekerke getroffen heeft, mag blijken uit de massale reacties. Tientallen mensen schreven al een boodschap neer in het rouwregister, terwijl het online exemplaar al meer dan honderd betuigingen telt. Het gemeentebestuur kondigde intussen aan dat er een bus ingelegd wordt naar de uitvaartplechtigheid in Mechelen.

Rita Deneve was geboren en getogen in Liedekerke. Ze was er ereburger en een voorbeeld voor velen. Vorige week vrijdag overleed de geliefde zangeres, wiens hit 'De allereerste keer' in ieders geheugen gegrift staat, op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Een overlijden dat Liedekerke in het hart getroffen heeft, getuige de reacties die blijven binnenstromen via sociale media. Van fans tot lokale politici: iedereen had een band met Rita.





Online rouwregister

In het gemeentehuis kan je intussen een rouwregister tekenen. Er is ook een online versie van dat register, en dat blijkt erg populair te zijn. Meer dan honderd mensen lieten er al een boodschap achter. In het gemeentehuis zelf was het gisteren iets rustiger, en daar maakte schepen Dorette Heymans (CD&V) gebruik van om haar eigen boodschap neer te pennen. "Ik ben zelf een leeftijdgenote van Rita", vertelt Heymans. "Ik heb nog met haar in de klas gezeten... Het was zo'n onvoorstelbaar lieve vrouw. Toen ze doorbrak, was heel Liedekerke in de ban van haar carrière. Haar overlijden is natuurlijk erg emotioneel. Ik koester de foto van ons die tijdens De Plesj Rockt gemaakt werd. Het was een blij weerzien voor haar allerlaatste optreden, voor de mensen die haar enorm graag zagen."





Schepen Steven Van Linthout (CD&V) wil intussen zoveel mogelijk Liedekerkenaren meenemen naar de uitvaartplechtigheid van Rita Deneve. Daarom wordt er zaterdag een bus ingelegd. Tot dusver hebben al zo'n twintig inwoners ingetekend. "Sinds ik Rita in 2012 kon overtuigen om nog een laatste optreden in Liedekerke te brengen, zijn we goede vrienden geworden", vertelt Van Linthout. "We hadden regelmatig contact. Ze was een toffe madam, die Liedekerke in haar hart droeg. Daarom wilde ze nog muzikaal afscheid nemen op De Plesj Rockt. Ze vond het optreden fantastisch."





De uitvaartplechtigheid voor Rita Deneve vindt komende zaterdag plaats in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Wie mee wil reizen met de bus van de gemeente, kan op een financiële tussenkomst rekenen. Inschrijven kan via 0477/33.14.14, en dat tot donderdagavond.