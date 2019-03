't Hof krijgt brasserie en café: domein wordt multifunctionele ontmoetingsplaats Steven Van Bont, gekend van Veaudeville, renoveert samen met zijn gezin het volledige domein Michiel Elinckx

29 maart 2019

14u08 2 Liedekerke Liedekerke is binnenkort een aantrekkelijke locatie rijker. Er zijn plannen om ‘t Hof, het gekende domein in de Vijfhoekstraat, om te vormen tot multifunctionele ontmoetingsplaats. Tegen begin 2020 moet er een bar openen, en er zijn plannen voor een brasserie. Steven Van Bont, gekend van evenementenbureau Veaudeville, is samen met zijn gezin de drijvende kracht achter het project.

‘t Hof is een bekend domein langs de Vijfhoekstraat. De gebouwen dateren van de negentiende eeuw. Oorspronkelijk woonde de familie Prieels, gekend als groothandelaars van fruit en groenten, op het domein. In de volksmond wordt het domein ‘t Hof van Prieels genoemd. Doorheen de geschiedenis vestigden tal van notabelen, zoals voormalige burgemeesters van Liedekerke, zich in de statige gebouwen.

Maar er wacht nu een nieuwe toekomst voor ‘t Hof. Annelies Van Droogenbroeck nam het domein over van haar grootouders. Samen met haar man Steven Van Bont wil ze ‘t Hof omvormen tot een multifunctionele ontmoetingsplaats. “Na ongeveer vier jaar brainstormen, plannen, tekenen, voorbereiden en organiseren gaan we resoluut voor de renovatie van een van de meest iconische domeinen van ons dorp”, zegt Steven. “’t Hof moet een plaats worden waar iedere Liedekerkenaar welkom is. We willen een bar openen onder de naam Op ‘t Hof. Een van de gebouwen zal omgevormd worden tot café, met aanpalend een groot zonneterras. Alles krijgt een modern tintje, maar toch behouden we de authenticiteit van het domein.”

Brasserie met vergaderzalen

Naast de bar zijn er ook plannen voor de opening van een brasserie. “Dat zal voor een tweede fase zijn”, bekent Steven. “We willen geen half werk leveren en goed nadenken over onze volgende stappen. Momenteel zoeken we nog iemand om de brasserie uit te baten. Naast de bistro zullen er twee vergaderzalen ingericht worden, zodat bedrijven en verenigingen ook welkom zijn.” Komende zomer wil Steven al een pop-upbar op het terrein openen. Zo kunnen ze bekijken wat er bij het publiek aanslaat. “Enkel de gemeente moet zijn goedkeuring geven. Naast het domein komt ook een parking met 24 parkeerplaatsen en 2 fietsplaatsen. Zo wordt de parkeerdruk in de omliggende straten tot een minimum beperkt.”

Infomeetings

Om het project toe te lichten, organiseert het gezin vier infomeetings. “Op 4, 8, 12 en 14 april houden we infomomenten voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden”, aldus Steven. “Daar krijgen ze meer uitleg over onze plannen en kunnen ze zelf voorstellen doen. We willen iederéén bij ons project betrekken. We weten dat dit een groot initiatief is voor een kleine gemeente als Liedekerke. Daarom moet alles zo goed mogelijk geplant zijn. De communicatie met de buurtbewoners is erg belangrijk voor de toekomst van ons project. Voor alle duidelijkheid: het café zal op weekdagen tot 22 uur geopend zijn, in het weekend tot middernacht. Het is zeker niet de bedoeling om nachtelijke feestjes te organiseren.”

Op ‘t Hof zal ook andere evenementen organiseren, zoals een kerstmarkt of een foodtruck-event. Ten laatste tegen begin 2020 moet het café zijn deuren openen. Wie meer wil weten, kan terecht op de website www.opthof.be.