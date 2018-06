't Dik Pak, van moeder op dochter SILVY NEEMT FAMILIEFRITUUR NA 34 JAAR OVER MICHIEL ELINCKX

16 juni 2018

02u26 0 Liedekerke Een dik pak frieten van frituur 't Dik Pak? Dat krijgt u niet langer uit handen van Dominique en Marleen. Na 34 jaar is voor hen de tijd gekomen om wat meer van het leven te genieten. Maar niet getreurd: dochter Silvy neemt het roer over.

't Dik Pak in de Opperstraat opende de deuren in 1984. Anno 2018 mogen we gerust stellen dat de frituur een vaste waarde geworden is, met een al even vaste waarde achter de toonbank in de persoon van Marleen Van Kelekom. "Ik zocht destijds een nieuwe uitdaging", vertelt ze. "Mijn man Dominique zag dat dit pand te koop stond en na een eerste gesprek heeft hij meteen toegezegd. Zo is 't Dik Pak er gekomen. Waarom een frituur? Het leek me een leuke uitdaging. Ervaring hadden we niet - ik had zelf tot dan in een fabriek gewerkt, en mijn man voor een transportbedrijf."





Meteen overrompeling

Waar Marleen nood had aan een nieuwe uitdaging, had Liedekerke duidelijk nood aan frietjes. 't Dik Pak kreeg meteen een overrompeling te slikken. "Soms was het zelfs zo druk dat ik Dominique moest vragen om thuis onze eigen frietketel te gaan halen - kwestie van iedereen toch snel genoeg te kunnen bedienen. Wat het geheim van een goede frituur is? Veel frietjes voor weinig geld. Als de klanten een mooie portie krijgen, zijn ze tevreden. En je moet de frieten natuurlijk met liefde bakken."





Maar na 34 jaar achter de frietketels is het voor Dominique en Marleen genoeg geweest. Zij willen nu genieten van het leven. "Het is tijd voor ons pensioen", klinkt het in koor. "In die eerste jaren hebben we onze frituur haast nooit gesloten - hooguit voor een weekendje zee. We hebben 34 jaar lang keihard gewerkt om brood op de plank te brengen. Het was allemaal niet simpel, maar die werkijver werd geapprecieerd. Onze eerste klanten komen nog altijd terug. Dat wil toch zeggen dat we het niet slecht gedaan hebben. Iedereen voelde zich thuis in onze frituur."





Er hoeft intussen niet gewanhoopt te worden, want dochter Silvy neemt de fakkel over. "Ik heb tot nu als zorgkundige gewerkt", vertelt ze. "Maar mijn ouders vroegen me om de frituur - hun levenswerk - over te nemen. De zaak verkopen, zou hen pijn doen. Na enkele gesprekken heb ik me laten overtuigen. Het is een grote stap, maar ik ken het leven als friturist. Ik sta zelf al sinds mijn 12de achter de ketels - ik hielp mee in de zaak. En mijn ouders - vooral mama, dan - zullen nog vaak eens binnenspringen. Zij kan haar frituur niet loslaten."





Om de generatiewissel te vieren, volgt er nog een grote 'heropening' op zaterdag 23 juni. Vaste klanten kunnen dan vanaf 14 uur genieten van een hapje en een drankje. Voor de gelegenheid zal er in de frituur ook een groot scherm staan voor de WK-wedstrijd van de Rode Duivels.