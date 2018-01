"Sociaal leven? Uren in de fitness, ja" BEAU VAN VAERENBERGH BIJ LAATSTE 20 KANDIDATEN VAN TOP MODEL BELGIUM MICHIEL ELINCKX

02u24 0 Mozkito Beau in zijn thuisbasis Liedekerke (boven) en als model (r.). Liedekerke Voormalig wielrenner Beau Van Vaerenbergh (22) is momenteel druk in de weer, maar niet met de fiets. Hij bereidt zich voor in de aanloop naar zondag 21 januari, de dag waarop hij te weten komt of hij de prestigieuze wedstrijd Top Model Belgium wint. "Sociaal leven? Heb ik niet. Alles moet wijken voor de finale."

Drie jaar geleden reed Beau Van Vaerenbergh nog samen met toppers als Tiesj Benoot en Mathieu Van der Poel, tot een immuunziekte een streep door zijn carrière als wielrenner trok. Maar hij heeft het geweer intussen van schouder veranderd, en hoe: als model. Geen losse flodder, want hij mag dus aantreden in de finale van Top Model Belgium, de grootste modellenwedstrijd in ons land. De slotshow wordt overigens ook in de rest van Europa en in de Verenigde Staten met argusogen gevolgd. Voor de winnaar staan modellenbureaus met grote contracten in de rij, de poort naar modesteden als New York en Milaan zwaait open. Maar eerst moet je dus de finale op je naam schrijven, en die vindt plaats in de prestigieuze zaal Lido, langs de Champs-Elysées. De slotshow wordt ook live uitgezonden op de Waalse televisiezender Plug RTL.





Sam De Waele

Maaltijden afwegen

Beau overleefde de preselecties, waar meer dan tienduizend mannen aan deelnamen, en moet het nu nog opnemen tegen negentien andere kandidaten. "Ik bereid me minutieus voor", vertelt hij. "Veel mensen staan er niet bij stil, maar een perfect lichaam komt echt niet vanzelf. Uren zit ik in de fitness, elke dag weeg ik mijn maaltijden af. Sociaal leven? Heb ik niet. Alles moet wijken voor die finale. Dit maak ik maar één keer mee in mijn leven, en ik wil het meteen goed doen."





Op de finale is het nog goed twee weken wachten, maar de repetities zijn al volop bezig. Doorheen de week staat Beau achter het fornuis als chef-kok, maar in het weekend vind je hem op de catwalk in Bergen. "Daar wordt de show voorbereid", legt hij uit. "Het is heel intens: elk detail wordt besproken. Franco Dragone, die als regisseur meermaals voor Cirque Du Soleil werkte, heeft alles uitgewerkt. In de zaal zullen duizenden mensen zitten en daar moet ik me mentaal op voorbereiden - de toeschouwers mogen niet zien dat ik zenuwachtig ben. Daarom kijk ik ook vaak naar filmpjes van topmodellen. Ik leer met mijn ogen hoe zij het allemaal doen. De uiterlijke vertoning is belangrijk, maar je mag het mentale aspect zeker niet onderschatten."





Beau heeft alvast enkele voorbeelden om naar op te kijken. Zo is er Chloë Glanowski uit Hoeilaart, die de wedstrijd in 2016 won. Zij stond al op de catwalk van verschillende modeagentschappen in New York en Parijs. "Top Model Belgium is misschien niet zo bekend in Vlaanderen, maar in Wallonië en Frankrijk is het gigantisch populair. Als je wint, staan modellenbureaus te drummen om je binnen te halen. Volgend jaar wil de organisatie internationaal gaan, dus het is misschien mijn laatste kans."





Lokale sponsors

Voor financiële steun kan Beau rekenen op sponsoring door verschillende Liedekerkse middenstanders. "Dankzij hen kan ik mijn droom waarmaken. Zij geloven in mij en daar ben ik hen eeuwig dankbaar voor. Daarnaast kan ik de rol van mijn vader niet genoeg benadrukken. Sinds ik 3 jaar ben, woon ik alleen met hem. En hij heeft me altijd door dik en dun gesteund. Wielrenner of model: hem maakt het niet uit." De wielerwereld blijkt Beau overigens nog niet vergeten te zijn. "Afgelopen zomer kwam ik Tiesj Benoot en Wout Van Aert tegen op vakantie in Spanje. Ze zijn nog altijd even vriendelijk als vroeger. Top Model Belgium werkt met extra punten via televoting en na ons gesprek hebben Tiesj en Wout meteen een sms'je gestuurd om mij te steunen." Wie dat ook wil doen, kan 'TMB101' naar 3565 sturen. Een bericht kost 1,5 euro.