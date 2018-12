"Nooit persoonlijke problemen gehad met huidig gemeentebestuur” Patrick Asselman is grootste verrassing in nieuwe schepencollege Michiel Elinckx

17u09 0 Liedekerke Patrick Asselman is, samen met de jonge Rani Arys, een van de opmerkelijke nieuwe gezichten in het gemeentebestuur. Na 24 jaar in de oppositie mag hij eindelijk ook besturen. “Mijn verleden als Vlaams Blokker? Dat speelde geen rol”, aldus Asselman.

Steven Van Linthout zal op 1 januari Luc Wynant opvolgen als nieuwe burgemeester van Liedekerke. Hij krijgt daarbij steun van onder meer Dirk Lodewijk, die schepen wordt van openbare werken en ruimtelijke ordening. Katia Segers (sp.a) zal als titelvoerend schepen verantwoordelijk zijn voor cultuur. Tot en met mei zal ze zeker vervangen worden door partijgenoot Hans Eylenbosch. Binnen sp.a geldt er een afspraak waarbij hun leden geen twee uitvoerende mandaten mag combineren. Aangezien Segers parlementslid is, mag ze vooralsnog geen schepen worden. Dat kan vanaf mei 2019, wanneer er nieuwe verkiezingen komen, veranderen. Johnny Van Droogenbroeck (sp.a) zal de eerste drie jaar schepen zijn van onder meer sport en jeugd. Daarna wordt hij opgevolgd door de 23-jarige Rani Arys (CD&V) - de kleindochter van schepen Dorette Heymans. Arys haalde de voorbije verkiezingen een erg knap resultaat met 555 voorkeursstemmen - meer dan partijboegbeelden Luc Wynant en Roel Guldemont. Ook Rita Triest (CD&V) zal in het gemeentebestuur zitten als schepen van Armoedebestrijding en voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Liedekerke Anders dan oppositie

Maar dé grote verrassing binnen het nieuwe bestuur is Patrick Asselman. De 59-jarige cafébaas mag voor het eerst het beleid voeren. “Ik had het niet verwacht”, aldus Asselman. “Eerst was het niet gepland, maar na enkele besprekingen werd ik aangeduid om de eerste drie jaren schepen te zijn. Ik zal onder meer de bevoegdheid van financiën opnemen. Of ik dat zie zitten? Zeer zeker. Maar ik zal me goed moeten omringen. Het wordt iets héél anders dan oppositie voeren.”

Verleden speelt geen rol

Asselman heeft een lang politiek verleden. Hij sloot zich midden jaren 90 aan bij het toenmalige Vlaams Blok. Hij was destijds gemeenteraadslid, provincieraadslid en afdelingsvoorzitter van zijn partij. In 1999 hield hij het voor bekeken bij VB en stapte hij over naar de toenmalige VLD. “Maar mijn verleden als Vlaams Blok-lid speelde geen rol. Dat is inmiddels twintig jaar geleden. Ik blijf Vlaming en zal vechten voor het Vlaams karakter van Liedekerke, maar daar blijft het bij. Ik zag al snel in dat het Vlaams Blok een racistische partij was die me totaal niet lag. Leuk weetje: ik was het eerste Vlaams Blok-lid die de partij verliet en verder ging als onafhankelijke. Dat zegt toch genoeg?” Asselman was jarenlang erg kritisch voor het huidige bestuur. Vooral CD&V kreeg meermaals een veeg uit de pan op de gemeenteraad. “Dat is toch de job van een oppositielid? Het vuur aan de schenen leggen ! Ik heb nooit persoonlijke problemen gehad met het gemeentebestuur. Sterker nog: enkele mensen mag ik gerust vrienden noemen. Ik wil met een schone lei starten en hoop op een constructieve samenwerking.” Asselman blijft tot 2022 schepen. Daarna wordt hij opgevolgd door partijgenoot Joris Poppe.

