"Nog veel onzekerheid over toekomst" DELEGATIE CIVIELE BESCHERMING GAAT IN DIALOOG MET MINISTER JAMBON MICHIEL ELINCKX

29 januari 2018

02u32 0 Liedekerke Een dertigtal leden van de civiele bescherming trok zaterdagavond naar de nieuwjaarsreceptie van N-VA Liedekerke om te protesteren tegen de grootschalige hervorming van de federale hulpdienst. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die gastspreker was tijdens de receptie, ging meer dan een kwartier lang in dialoog met de misnoegde hulpverleners.

Vorig jaar besliste minister Jan Jambon om de civiele bescherming te hervormen. De kazernes van Liedekerke en Jabbeke worden gesloten, alle diensten verhuizen in de toekomst naar Brasschaat. Vooral de sluiting van de kazerne van Liedekerke bleek in een harde slag in het gezicht van de hulpverleners. Inwoners en personeel voerden de voorbije maanden massaal protest tegen de sluiting.





Zaterdagavond zagen de hulpverleners van de civiele bescherming nog een unieke kans om hun standpunt te verduidelijken. Minister Jambon was eregast op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Liedekerke. Politieagenten werden ingeschakeld om de avond veilig te laten verlopen. Net na de intrede van minister Jambon in GC Warande verschenen de werknemers van de civiele bescherming ten tonele. Ze vroegen een sereen gesprek met de minister, die meteen instemde. Aan de ingang van het gemeenschapscentrum gingen beide partijen in overleg.





"Wij zitten met nog heel wat vragen", liet de delegatie van de civiele bescherming weten. "Hoe gaat de overgang naar Brasschaat verlopen? Momenteel bestaat daar heel wat duidelijkheid over. Blijkbaar wordt er een selectieproef gemaakt. Degene die niet slagen, moeten misschien een andere job zoeken. Daarnaast ziet niet iedereen het zitten om iedere dag naar Brasschaat te pendelen. En wat met oudere werknemers? Kunnen zij deeltijds werken of wordt dat ook onmogelijk? Zij worden slachtoffers van het nieuwe systeem. Het is spijtig dat enkele verantwoordelijken van de civiele bescherming niet mee rond tafel mogen om te onderhandelen. De hele hervorming is in een pijlsnel tempo gegaan. Wij zijn allemaal in snelheid gepakt."





Begeleiding

Minister Jambon had begrip voor de mensen van de civiele bescherming. Hij beloofde om nog een extra inspanning te doen voor de werknemers. "Voor alle duidelijkheid: we gaan geen cent besparen op de civiele bescherming", begon minister Jambon. "Alle werknemers kunnen blijven werken - ook de vrijwilligers. Wij zullen iedereen begeleiden bij dit nieuwe traject. Voor degene die het niet zien zitten om naar Brasschaat te gaan, wordt er een passende oplossing gezocht. Ik begrijp dat de ongerustheid groot is, maar dat is er nergens voor nodig."





Na een kwartier werd het gesprek beëindigd. De delegatie van de civiele bescherming ging ontevreden naar huis. "We blijven op onze honger zitten. Naar onze eisen wordt amper geluisterd. Hopelijk geven we met deze actie een duidelijk signaal aan de leidinggevenden." Na het vertrek van de civiele bescherming begon minister Jambon - met een halfuur vertraging - aan zijn nieuwjaarsspeech.