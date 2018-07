"Houding gemeente moét anders" ORGANISATIE BUURTFEEST BOERENKRIJGLAAN BOOS NA EXTRA KOSTEN MICHIEL ELINCKX

27 juli 2018

02u35 0 Liedekerke Met een zakje vol rosse centjes trokken de organisatoren van het buurtfeest van de Boerenkrijglaan gisteren naar het gemeentehuis. Daarmee protesteren ze tegen de extra kosten die de gemeente aanrekent voor evenementen van verenigingen. "Wij krijgen nooit gemeentelijke steun", klonk het misnoegd.

Het was een schot in de roos het buurfeest in de Boerenkrijglaan op 7 juli. Meer dan 250 omwonenden genoten er met volle teugen. Maar de organisatie blijft nu achter met een kleine kater. De gemeentelijke waterfactuur, die ze afgelopen maand binnenkregen, was de spreekwoordelijke druppel. "Ieder jaar krijgen we een standpijp om water af te nemen", zegt organisator Johan Plas. "Wij hebben nog nooit problemen gehad met de werking van de standpijp, tot dit jaar." Een van onze leden merkte een waterlek op, waarop de organisatie de gemeente contacteerde. "Na veel gemor kwam uiteindelijk toch iemand van waterintercommunale Farys langs."





Wat volgde was een discussie over de meterstanden. Het comité van de Boerenkrijglaan beweert dat, door het lek, de waterstanden niet kloppen. Farys bevestigt dat, maar het gemeentebestuur blijft bij haar eigen cijfers. Gevolg: een waterfactuur van vijf euro. "Dat is natuurlijk geen onoverkomelijk bedrag", vertelt Plas. "Maar het is typerend voor de houding van het gemeentebestuur tegenover verenigingen. In andere steden en gemeenten krijgen verenigingen gemeentelijke steun. Wij moeten het doen met de subsidie van de Vlaamse overheid. Als we dat niet hadden, konden we meteen de boeken dicht doen."





De organisatie kwam op een originele protestactie. Ze betalen de gemeentelijke waterfactuur... met rosse centjes. Gisterenavond brachten ze het zakje binnen op het gemeentehuis, maar het bedrag werd niet aanvaard door de diensten.





Dan toch maar overschrijven

"Blijkbaar mag de gemeente geen cash geld aanvaarden. We zullen het bedrag overschrijven, maar vinden het spijtig dat ze deze symbolische actie niet kunnen waarderen."





Plas vindt de bijkomende factuur niet de enige bron van ergernis. Volgens de organisator klagen veel verenigingen over de houding van de gemeente. Zo zou de prijs van de gemeentelijke uitleendienst hoger liggen dan die van privébedrijven. "Een springkasteel kost 100 euro bij de gemeente. Als je even op internet rondkijkt, bieden bedrijven ze al aan vanaf 75 euro - inclusief levering en installatie. Waarom zo'n hoge prijzen? De gemeente zou net de goedkoopste moeten zijn. Als het toch zo duur is, verander je best het systeem. Enerzijds moeten wij iedere euro omdraaien, anderzijds krijgen we extra facturen van overheden." Cultuurschepen Hans Eylenbosch (sp.a) was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.