"Goliath trekt aan langste eind" ACTIECOMITÉ RO-RE-MI BEGRAAFT STRIJDBIJL TEGEN APPARTEMENTEN MICHIEL ELINCKX

18 juli 2018

02u38 0 Liedekerke Buurtcomité Ro-Re-Mi stopt met het protest tegen het nieuwe appartementencomplex aan de Rozenlaan. Ondanks talrijke acties kregen ze geen gehoor. "Gerechtelijke stappen zouden bakken geld kosten. En dat konden we niet bijeen verzamelen", zeggen de initiatiefnemers.

De bewoners van de Rozenlaan, Resedalaan en Mimosalaan protesteren met hun actiecomité Ro-Re-Mi tegen de komst van 60 appartementen. Volgens het comité wordt er amper rekening gehouden met de gevolgen voor mobiliteit. Verder zou de leefkwaliteit naar beneden gaan. De buurtbewoners stapten vorig jaar naar het gemeentebestuur. Op vraag van Ro-Re-Mi en de gemeente Liedekerke kwam er een openbare vergadering met projectontwikkelaar ION. Ondanks de vele gesprekken kwamen beide partijen niet tot een compromis. ION verkreeg, via de provinciale deputatie, een goedgekeurde bouwvergunning. Ro-Re-Mi dreigde gerechtelijke stappen te ondernemen.





10.000 euro kosten

Maar een half jaar na de goedkeuring van de bouwvergunning legt Ro-Re-Mi teleurgesteld de wapens neer. Ze zijn nog altijd tegen het bouwproject, maar hebben niet de nodige financiële stootkracht om naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te gaan. "Gerechtelijke stappen zouden uitdraaien tot een procedureslag", zegt initiatiefnemer Bert De Bruyn. "Het zou ons bakken geld kosten - meer dan 10.000 euro om precies te zijn. En dat konden we niet bijeen verzamelen. Daarnaast weten we ook niet wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen zou beslissen. Daarom hebben we de strijd opgegeven." De bouw van het appartementencomplex is nog niet gestart, maar ION heeft inmiddels al een site opgericht voor geïnteresseerde kopers.





Nog één kans

Ro-Re-Mi heeft nog een waterkans om de bouw te laten stopzetten. Maar daarvoor heeft het de steun van het gemeentebestuur nodig. "ION heeft een bouwvergunning met 40 voorwaarden verkregen", aldus De Bruyn. "Als zij aan al die voorwaarden willen voldoen, moeten ze een hoop geld op tafel leggen. Zo moeten ze zelf een weg en riolering aanleggen. Als het gemeentebestuur aan onze kant staat, kunnen ze dat weigeren. Of kunnen ze alle kosten aan ION doorspelen, die dan erg diep in de buidel zou moeten tasten."





De Bruyn spaart ook zijn kritiek voor het gemeentebestuur niet. Hij verwijt het college een gebrek aan totaalvisie. "Ze geven carte blanche aan private partners. De site aan de achterkant van de Rozenlaan - waar de appartementen zullen komen - grenst aan een natuurgebied. Er had al lang een toekomstplan opgesteld moeten worden. Maar daar wilden ze geen geld aan besteden. Ontwikkelaars konden zonder problemen hun plannen uitvoeren. Onze strijd was van David tegen Goliath. Helaas trok Goliath deze keer aan het langste eind."