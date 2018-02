"Gezin op automatische piloot naar buiten gehaald" BAKKER RISKEERT LEVEN IN BRANDENDE WONING TOM VIERENDEELS

07 februari 2018

02u43 0 Liedekerke David De Mey van de gelijknamige bakkerij was gisteren de held van de dag. Met gevaar voor eigen leven redde hij drie bewoners uit een brandend huis in de Poortstraat. Het gezin lag nog te slapen toen het vuur uitbrak, en had niets in de gaten. Gewonden vielen er niet, maar de woonst zal vermoedelijk afgebroken moeten worden.

Het was ongeveer 5.30 uur toen David klaarstond om aan zijn broodronde te beginnen. "Ik passeerde langs het bewuste huis, zo'n honderd meter van mijn bakkerij", vertelt hij. "Toen zag ik rook tussen de rolluiken op de eerste verdieping opstijgen." Omdat er niemand anders te zien was, wist David meteen dat het aan hem was om te reageren. "Ik begon op ramen en deuren te kloppen en belde aan, maar ik kreeg geen enkele respons", klinkt het. "Zelfs niet toen ik de claxon van mijn auto gebruikte. Allemaal tevergeefs."





En dus ging David een 'stapje' verder. "Ik heb de deur ingetrapt en ben de trap opgerend", vervolgt hij. "In de dichte rook kwam de bewoonster mij tegemoet. Ze was duidelijk versuft en had geen idee wat er aan de hand was. Ik heb haar meteen naar buiten gehaald en op straat gevraagd of er nog mensen in het huis aanwezig waren. En dat bleek ook het geval te zijn: haar man en dochter."





Op handen en voeten

Het intrappen van de voordeur had helaas ook een ongewenst effect. De vlammen kregen extra zuurstof, waardoor het vuur aanwakkerde. Maar opnieuw hield het David niet tegen. "Het klinkt gek, maar in films zie je mensen in zo'n situatie altijd op handen en voeten kruipen", vertelt hij. "Dat heb ik dan ook gedaan, tot in de kamer van de dochter, die ook compleet van de wereld was. Ik heb haar naar buiten gehaald en ben nog een derde keer naar binnen gegaan om de man te redden. Hem kreeg ik met veel moeite wakker - toen woedde er al een heuse vuurzee. Gelukkig heb ik hem uiteindelijk toch naar buiten kunnen helpen, waar het gezin opgevangen werd door andere buren."





Intussen snelden brandweerploegen uit Asse, Lennik en Denderleeuw ter plaatse. "Bij aankomst bleek het al om een uitslaande brand op de eerste verdieping te gaan", aldus brandweerkapitein Paul De Saedeleer. "Een aanpalende woning konden we vrijwaren. Maar door de houten structuur van het huis verspreidde het vuur zich razendsnel. Het was dus ook voor onze mensen niet veilig om naar binnen te gaan." Er moest uiteindelijk tot na 8.30 uur geblust worden. De schade aan de woning is aanzienlijk, en wellicht zal het pand deels of zelfs helemaal afgebroken moeten worden. De oorzaak van de brand was niet meteen duidelijk, maar vermoedelijk moet die gezocht worden bij een elektrisch verwarmingselement in de badkamer.





"Geen held"

Gewonden vielen er gelukkig niet, met dank aan David. Al moest hij zelf wel even naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook ingeademd had. "Maar het valt wel mee", reageert hij. "Ik moet vooral veel drinken. Een held? Zo voel ik me niet. Ik heb gedaan wat ik moest doen, en dan vooral op automatische piloot. In 2014 ben ik bij een andere brand hier in de Poortstraat ook zonder aarzelen naar binnen gelopen. De bewoner was toen helaas al overleden. En ik ben bij vriesweer ook al eens in de Dender gesprongen om er iemand uit te halen. Die heeft het wel overleefd."





Het OCMW van Liedekerke heeft intussen een doorgangswoning ter beschikking gesteld van het getroffen gezin. "En we hebben hen deze middag (gisteren, red.) een warme maaltijd aangeboden in woonzorgcentrum Sint-Rafael", zegt OCMW-voorzitter Roel Guldemont (CD&V). "Ze mogen ook in de kringloopwinkel kledingstukken uitkiezen."