"Dit was een opdracht voor de Civiele Bescherming" 07 februari 2018

02u43 0 Liedekerke In de nasleep van de brand was er in de buurt en bij het gemeentebestuur heel wat ongenoegen over de afwezigheid van de Civiele Bescherming tijdens de interventie.

"De woning moet afgebroken worden, en volgens onder meer de bewoners is dit te wijten aan de bluswerken die te laat gestart zouden zijn", zegt OCMW-voorzitter Roel Guldemont (CD&V). "Het duurde twintig tot dertig minuten vooraleer de brandweer ter plaatse was, terwijl de Civiele Bescherming vlakbij gevestigd is. Dit is de schuld van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). En ik hou mijn hart vast voor het moment waarop de Civiele Bescherming echt weg zal zijn."





Navraag leert evenwel dat de Liedekerkse eenheid op het ogenblik van de oproep (5.50 uur) onderbemand was. Dit naar verluidt doordat heel wat werknemers van de Civiele Bescherming al een andere job zochten. Van de vier actieve ploegen zou momenteel de helft met een personeelstekort kampen. Om 7.30 uur ging een nieuwe ploeg aan de slag, die om 7.50 uur wel kon uitrukken naar een schouwbrand in de Salvialaan in Liedekerke. (TVP)