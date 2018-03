"Dan is een wissel gewoon gezond" BURGEMEESTER LUC WYNANT OVER ZIJN BESLISSING OM NA 18 JAAR HET ROER OVER TE LATEN MICHIEL ELINCKX

09 maart 2018

02u35 0 Liedekerke Luc Wynant (52) laat een vierde ambtstermijn als burgemeester aan zich voorbijgaan: het moet in onze regio tot dusver toch één van de opvallendste beslissingen zijn in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Vooral dan omdat hij niet één, maar twee stappen terugzet om de baan vrij te maken voor de jongere generatie. "Schepen worden? Ik ga niet de schoonmoeder van de burgemeester spelen."

Nog eens zes jaar aan het roer van Liedekerke. Weinigen die eraan twijfelden dat het Wynants ambitie was. Tot hij twee weken geleden aankondigde niet voor die vierde ambtstermijn te gaan. Het einde van zijn politieke carrière? Dat nu ook weer niet: Wynant zal de CD&V-lijst in oktober nog altijd duwen. Maar geen sjerp meer, dus. "Of dat een eenvoudige beslissing was? Eigenlijk wel. Ik zit al dertig jaar in de gemeenteraad - ik werd als 22-jarige student voor het eerst verkozen. Daarna werd ik schepen en sinds 2001 was - ben - ik onafgebroken burgemeester. Na zo'n periode is een wissel van de wacht gezond. Op een bepaald moment moeten er nieuwe ideeën komen. Ik kan terugkijken en zeggen: het is goed geweest."





Over één nacht ijs is hij alvast niet gegaan. Zo nam Wynant in de voorbije maanden contact op met onder meer partijvoorzitter Wouter Beke. "Ik heb de situatie ook besproken met schepen Steven Van Linthout, die onze lijsttrekker wordt. In hem heb ik het volste vertrouwen. Hij is nog jong, maar heeft toch enige ervaring binnen de lokale politiek. Voorts staat hij pal in het Liedekerkse verenigingsleven, bijvoorbeeld als organisator van De Plesj Rockt."





Uitbollen? Niks voor mij

Terugblikken doet Wynant intussen met een goed gevoel, net als vooruitblikken. Nog enkele maanden eenvoudigweg uitbollen? Niks voor hem. "Dat is ook net de sterkte van onze gemeente. Politieke spelletjes hebben we in Liedekerke nooit gehad. Bij ons lagen er altijd projecten klaar, ook in verkiezingsjaren. Die continuïteit houdt de boel draaiende. Sommige gemeenten zie je op het einde van een legislatuur stilvallen. Terwijl je als gemeenteraad nochtans de plicht hebt om de gemeente altijd beter te proberen maken. Als de oppositie hier een goed voorstel had, dan had ik ook nooit moeite om dat openlijk te zeggen."





Multicultureel Liedekerke

Of CD&V ook na Wynant de hegemonie behoudt, valt af te wachten. Maar wie het ook wordt: de uitdagingen zijn niet min. Vooral dan wat multiculturaliteit betreft. "Globalisering is een feit, en de opkomst van internet en sociale media versnelt dat proces. En Liedekerke bevindt zich op de 'frontlinie' - door een goede treinverbinding met Brussel bijvoorbeeld, komen steeds meer mensen met een andere achtergrond zich in onze gemeente settelen. Terwijl het wel belangrijk is om de Vlaamse eigenheid van Liedekerke te behouden. Maar daarnaast moeten we ook een boodschap van integratie in de samenleving brengen. Dat is niet altijd eenvoudig, maar er zijn positieve projecten. Onze voetbalploeg is bijvoorbeeld een schitterend toonbeeld van integratie. Tussen eigenheid en integratie balanceer je soms op een slappe koord, maar je moet blijven streven naar dat evenwicht."





Wat er nu nog rest voor Wynant? "De lijst duwen, samen met Etienne Schouppe. Ik verdwijn niet meteen van het toneel - ik blijf CD&V steunen. Of ik een schepenambt zie zitten? Niet echt. Ik heb geen zin om de schoonmoeder van de nieuwe burgemeester te spelen. Maar mijn deur staat altijd open voor wie raad nodig heeft. En ik blijf de politiek in Liedekerke op de voet volgen."