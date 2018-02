"Binnen blijven? Toch niet voor dat beetje sneeuw?" DE BIJ NEEMT ALS ENIGE SCHOOL DEEL AAN LAATSTE CARNAVALSSTOET MICHIEL ELINCKX

10 februari 2018

02u45 0 Liedekerke De carnavalsstoet voor scholen is gisteren voor de laatste keer door de Liedekerkse straten getrokken. En dan nog enkel met leerlingen van basisschool De Bij, want de andere scholen zagen een deelname niet langer zitten. Maar dat lieten zij die er wel bij waren, niet aan hun hart komen. Zoals dat hoort, werd het een bont feestje.

Tien jaar lang stapten meer dan vijfhonderd kinderen verkleed door het centrum van Liedekerke, iets waar heel wat inwoners jaarlijks naar uitkeken. Maar vorige maand lieten de directies van De Knipoog, De Boomgaard en Sint-Antonius weten dat zij niet langer zullen deelnemen. Waarom? Omdat de stoet té belastend zou zijn voor de kinderen, waarvan er vorig jaar heel wat verkleumd naar huis gingen door de zware regenval. De drie scholen besloten om voortaan carnaval binnen de eigen muren te vieren.





Maar basisschool De Bij zag geen reden om af te haken en wilde nog een laatste keer in een bonte optocht door de Liedekerkse straten trekken. "De 'drive' was er nog", zegt directrice Griet Reyntjens. "Wij zagen geen redenen om dit feest stop te zetten. Iedereen kijkt ernaar uit: de leerlingen, de leerkrachten, en natuurlijk de inwoners van Liedekerke. Dat de andere scholen ermee stoppen, maakte onze zaak niet. Wij willen absoluut nog een jaartje door de Liedekerkse straten paraderen."





Omdat er minder leerlingen deelnamen, werd gisteren wel voor een light-versie gekozen, met een aangepast parcours. De bonte bende startte in de Molenstraat, waarna het via Bunderstraat en Stationsstraat richting Kleemputtenstraat ging, waar de school gevestigd is. Even was het nog onzeker of de stoet wel zou kunnen uitgaan, maar de voorspelde sneeuw bleef uit. Tot er bij de start van de optocht toch wat poedersneeuw naar beneden dwarrelde. "Maar dat is geen reden om binnen te blijven", aldus Reyntjens. "Als het nu echt te zwaar gaan sneeuwen was, dan zouden we de stoet geannuleerd hebben. Maar sneeuw is er amper, en de kinderen zijn goed ingeduffeld. Geen reden tot klagen."





"We blijven vieren"

En geklaagd werd er allerminst. De leerlingen van De Bij stapten uitbundig mee, terwijl muziek uit de boxen schalde en de confetti in het rond vloog. Light-versie of niet: aan sfeer geen gebrek. Onderweg stonden familieleden en buren blij te wachten. Helaas komt er volgend jaar dus geen nieuwe editie meer. Het gemeentebestuur ziet het niet meer zitten om de veiligheidsdiensten nog op te trommelen voor de verkleinde versie van de carnavalsstoet. Wat basisschool De Bij volgend jaar dan zal doen, is nog niet geweten. "Daar moeten we nog even over nadenken", zegt directrice Reyntjens nog. "Maar we zullen carnaval blijven vieren."