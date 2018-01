'Avontuurlijke' dealer krijgt dertig maanden cel 23 januari 2018

02u27 0 Liedekerke Een man uit Liedekerke werd veroordeeld tot dertig maanden cel voor het bezit en de verkoop van cocaïne.

De man werd op 4 mei opgepakt tijdens een controle in zijn thuisgemeente omdat hij drugs op zak had. Hij draaide niet rond de pot en bekende meteen dat hij al enkele maanden cocaïne dealde in Liedekerke en omstreken. "Ik ben er ingerold via een verre neef", klonk het. "Hij gaf me de drugs in Brussel, en ik moest die dan naar de klant brengen. Dat gebeurde zo'n vier à vijf keer per dag. Waarom ik het deed? Voor het avontuur."





Achteraf bleek dat de man al een tijdje in het vizier van de politie zat. De controle was dus helemaal niet zo toevallig. Verder onderzoek leverde niet de naam van die 'verre neef' op, waardoor de man alleen moest voorkomen. (WHW)