"Alsof we in de favela's wonen" FABRIEKSTRAAT VRAAGT AL VIJF JAAR OM HERINRICHTING MICHIEL ELINCKX

08 juni 2018

02u32 0 Liedekerke Inwoners uit de Fabriekstraat zijn het beu. Meer dan vijf jaar vragen ze nu al een herinrichting, met onder meer de invoering van eenrichtingsverkeer. Al is er nu eindelijk wel wat goed nieuws: de plannen om de straat aan te pakken, zijn zo goed als klaar.

De Fabriekstraat loopt evenwijdig met de bekende Opperstraat. Beide straten zijn ook met elkaar verbonden via de kenmerkende Liedekerkse steegjes. Maar bewoners zijn al langer ontevreden. Het wegdek zit vol putten en er zijn parkeerproblemen. Ook André Vernaillen (86), die nu al twaalf jaar in de Fabriekstraat woont, is het al langer beu. Hij nam in 2012 al contact op met het gemeentebestuur om te vragen wanneer de herinrichtingswerken zouden starten. "Burgemeester Luc Wynant (CD&V) verzekerde me toen dat de werken in 2013 zouden starten", zegt hij. "Daarna zou er ook eenrichtingsverkeer ingevoerd worden, wat de verkeersstroom ten goede moet komen."





Op straat wandelen

Maar vijf jaar na die belofte blijft de situatie onveranderd: auto's kunnen de straat langs twee kanten inrijden en buurtbewoners zijn de onveilige situatie moe. "Voertuigen staan hier in de berm geparkeerd - voetpaden liggen hier op de meeste plaatsen niet", vervolgt Vernaillen. "Hier wonen veel oudere mensen, onder wie ikzelf. Wij kunnen geen wandeling meer maken. En het is levensgevaarlijk om met een rolstoel de baan op te gaan. Je kan gewoon niet anders dan uitwijken naar het midden van de straat. Maar het kan toch niet zo moeilijk zijn om maatregelen te nemen? Het is in het belang van alle inwoners. De politie heeft hier verkeerstellingen gedaan en groen licht gegeven. Waar wachten ze nog op? Het is net alsof we hier in de favela's van Liedekerke wonen. In andere delen van onze gemeente volgen de projecten elkaar aan sneltempo op, maar bij ons blijft het oorverdovend stil. Als woordvoerder van de buurt hoop ik dat er eindelijk verandering komt."





Plannen liggen klaar

Intussen heeft schepen van Mobiliteit Dirk Lodewijk (sp.a) wel goed nieuws: de plannen voor de herinrichting van de Fabriekstraat zijn zo goed als klaar. "De nutsvoorzieningen werden al vernieuwd", zegt hij. "Nu moeten de rioleringswerken beginnen en daarna kan de herinrichting van de straat zelf volgen. Wanneer die werken allemaal zullen beginnen, kan ik niet zeggen. Je weet nooit wat er tijdens de verkiezingen gebeurt. Maar het is de bedoeling om dit zo snel mogelijk uit te voeren. Eens de herinrichting compleet is, wordt het een eenrichtingsstraat. Het is allemaal niet zo eenvoudig om dit snel te doen. De beruchte zijwegen worden ook allemaal aangepakt. Dat is een werk van lange adem."