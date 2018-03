Zwerfvuilactie levert varkenskop op 28 maart 2018

Zwerfvuilacties leveren af en toe vreemde vondsten op. Zo vonden de scoutsmeisjes afgelopen zaterdag in de buurt van de Hoogwielkestraat in Lichtervelde een plastic zak met daarin een varkenskop. "Bijna elk jaar komen we iets raars tegen, vooral langs de kleine landelijke wegen", klinkt het bij milieuschepen Steven Bogaert (CD&V), die bevestigt dat er vorig weekend slachtafval gevonden werd. "Vorig jaar vonden we zelfs een aantal afgedankte computers in een gracht. Het blijft me een raadsel waarom men met zo'n dingen niet gewoon naar het containerpark gaat." Ondanks het gure weer tekenden zaterdag zes verenigingen present: De Verrekijker, de Scoutsjongens en -meisjes, Okra, CD&V en Velt, goed voor 52 paar handen. Alles samen werd er 600 kilo zwerfvuil opgehaald. (SVR)