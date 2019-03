Zwerfvuilactie levert 1 ton afval op Sam Vanacker

28 maart 2019

Afgelopen zaterdag 23 maart was er de jaarlijkse zwerfvuilactie in Lichtervelde. Gewapend met vuilniszakken en prikstokken trokken 85 vrijwilligers de straat op om zwerfvuil te ruimen. Tijdens de actie werd ongeveer 510 kilogram zwerfvuil verzameld, al hadden de gemeentelijke diensten in de weken voor actie zelf ook al zwerfvuil geruimd, goed voor nog eens 500 kilogram, waardoor het totaal op 1.010 kilo zwerfvuil staat. Na afloop genoten de vrijwilligers van een kom soep op het gemeentehuis.