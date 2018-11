Zwemmen voor de Warmste Week 29 november 2018

Op zondag 2 december organiseren Litse (22) en Jorre (18) Decaluwe een zwemmarathon in het zwembad van Lichtervelde in het kader van de Warmste Week.





De twee zijn allebei actief als trainer bij de Lichterveldse Zwemclub LZK. Voor de 'Swimmathon' zullen er telkens gedurende maximaal 50 minuten baantjes gezwommen worden. Wie minder lang wil zwemmen, is ook welkom. De opbrengst gaat naar de ondersteuning van vzw Tordale en de Akabe-groep van de scouts van Kortemark. Volwassenen betalen 5 euro, kinderen 4 euro.





Er kan gezwommen worden tussen 14 en 20 uur. Wie wil deelnemen of de actie wil steunen kan terecht op swimmathon8810@gmail.com of 0498/97.52.53. (SVR)