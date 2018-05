Zonnepanelen op OC De Schouw 26 mei 2018

Sinds kort liggen er 51 zonnepanelen op het dak van OC De Schouw, goed voor een oppervlakte van een kleine 100 vierkante meter. Het gemeentebestuur installeerde de panelen in het kader van het Burgemeestersconvenant, met als doel om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. De panelen hebben samen een opbrengst van 13.050 kilowattuur per jaar, wat neerkomt op 25 procent van het jaarlijkse energiegebruik van OC De Schouw. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde jaargebruik van drie gezinnen. (SVR)