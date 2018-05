Zeshonderd kinderen halen fluohesjes boven voor veilig verkeer 19 mei 2018

02u45 0 Lichtervelde De Verkeersweek in Lichtervelde werd gisteren feestelijk afgesloten met een Fluorun door het centrum van de gemeente.

Zowel 't Vlot, de Middenschool, het Beverbos als De Valke deden mee, samen goed voor ruim zeshonderd kinderen, allemaal met fluohesje. De tweede editie van de verkeersweek stond helemaal in het teken van verkeersveiligheid.





De kinderen legden onder meer een fietsexamen af en kregen de gevaren van de dode hoek uitgelegd. Apotheose was de Fluorun, waarvan het parcours niet alleen langs de straat voerde. Er werd ook door het gemeentehuis, de Beelderij, de gebouwen van de Technische Dienst en cinema De Keizer gelopen of gestapt. In de cinema speelde speciaal voor de kinderen een kort tekenfilmpje.





(SVR)