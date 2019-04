Zaterdagmarkt in feestelijk jasje dankzij Week van de Markt Sam Vanacker

08 april 2019

14u45 0 Lichtervelde Op de Lichterveldse zaterdagmarkt stelden de provincie West-Vlaanderen, de vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen en de Onafhankelijke Orde van West-Vlaamse Marktkramers de promotiecampagne ‘Week van de Markt’ voor. Die loopt van maandag 8 tot en met zondag 14 april. 44 West-Vlaamse gemeenten nemen er aan deel.

Ook Lichtervelde doet mee. Tijdens de markt op zaterdag 13 april ontvangt iedere klant per aankoop een invulkaart van de marktkramer. Ingevulde kaarten worden in de wedstrijdurne op de wekelijkse markt gedeponeerd en de uitgelote winnaars gaan diezelfde dag nog naar huis met een herbruikbare winkeltas vol prijzen. In de prijzenpot zitten onder andere cinematickets, cadeaubonnen, twintigbeurtenkaarten voor het zwembad en fietstassen. De hoofdprijs is een weekendje weg in West-Vlaanderen. De slogan van de campagne luidt niet toevallig ‘De markt is altijd een beetje vakantie’.

De provinciale campagne wordt dit jaar al voor de derde keer georganiseerd. De vorige edities vonden plaats in 2009, met 27 deelnemende gemeenten en in 2012 met 33 deelnemende gemeenten.