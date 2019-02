Zaakvoerders nemen na net geen 29 jaar noodgedwongen afscheid van hun bistro: “We zullen altijd Conny en Kurt van De Pelikaan blijven” Charlotte Degezelle

28 februari 2019

14u21 0 Lichtervelde Conny Quintyn (48) en Kurt Patteeuw (50) nemen op 14 april noodgedwongen afscheid van Bistro De Pelikaan in Lichtervelde. Gezondheidsproblemen strooien roet in het eten en een ingrijpende bekkenoperatie dringt zich op voor Conny. Het koppel baatte de zaak langs de Koolskampstraat net geen 29 jaar uit, maar droomt nu al voorzichtig van een nieuwe uitdaging in de horeca. De Pelikaan is verkocht, maar blijft restaurant.

De horeca is één van de grote bouwstenen in het leven van Conny en Kurt. Ze leerden elkaar kennen toen ze in naastgelegen restaurant, ’t Blauwhuis en Gasthof Wildenburg, in Wingene werkten. “Nu nog zijn er mensen die zich herinneren dat we in onze pauzes snel buiten een zoen aan mekaar gaven”, lachen Conny en Kurt. Het koppel droomde al snel van een eigen zaak en maakte daar al op heel jonge leeftijd werk van. “Via via hoorden we dat er in Lichtervelde iets te koop stond. De woensdag kwamen we naar de kijkdag en de vrijdag kwamen we naar de openbare verkoop. We waren amper 20 en 22 toen we in september 1990 De Pelikaan openden.”

In die tijd stond de zaak nog niet echt op de kaart als restaurant. Je kon er terecht voor een boterham, een pannenkoek, een kip aan het spit, een spaghetti of gewoon een pint aan de toog. “In de beginjaren was De Pelikaan zelfs de thuishaven van een motorclub”, blikt het koppel terug. “We moesten eerst de zaak opbouwen en er centen in de lade krijgen. Later zijn we geleidelijk aan tot bistro/restaurant geëvolueerd. Op vandaag zijn we vooral gekend voor onze dagschotels, lunches en menu’s.”

Maar de laatste jaren is het tanden bijten. Vooral voor Conny die met gezondheidsproblemen kampt. “Ik heb bekkenproblemen en de vele kilometers die ik dagelijks in de zaal afleg zijn vrij pijnlijk. Binnenkort moet ik een zware operatie ondergaan waardoor ik minstens zes maanden out ga zijn”, vertelt ze. “Als zelfstandige is dat niet evident. We hebben even overwogen om de zaak tijdelijk te sluiten of mijn afwezigheid op te vangen met personeel. Maar ik ben echt het gezicht van De Pelikaan.” Daarnaast voelt ook Kurt wel de nood aan rust. “Al die jaren in de keuken laten zich voelen. De stress en de drukte wegen ook op mijn lichaam.”

Uiteindelijk besliste het koppel dat in Ardooie woont om De Pelikaan te koop te zetten. “In oktober vorig jaar hebben we de knoop doorgehakt. Geen makkelijke keuze want De Pelikaan is een beetje ons tweede kind en wij zullen altijd Conny en Kurt van De Pelikaan blijven. Maar we hebben vrij vlot overnemers gevonden en zijn vooral blij dat het gevoelsmatig met hen klikt. We laten De Pelikaan met een gerust hart na. Het blijft trouwens restaurant. 14 april wordt onze allerlaatste dag. Op vandaag beseffen we dat nog niet goed. Sommige klanten zijn er veel meer mee bezig dan wij en reserveren nu plots wekelijks in de plaats van maandelijks. Het is ook dat sociaal contact en de vele trouwe klanten die we het meest gaan missen. Maar we zullen sowieso straks zelf als klant terugkeren naar hier.”

De toekomst is nog wat wazig. Conny’s operatie is daarin vrij bepalend. “Maar we zijn positief ingesteld en willen op termijn opnieuw iets doen waarbij we veel onder de mensen komen. Horeca is waar we goed in zijn en na quasi 30 jaar zelfstandig te zijn, kunnen we ons niet inbeelden dat we voor een baas zouden werken. Het lijkt ons dus wel leuk om op termijn opnieuw een eigen zaak op te starten. Iets kleinschalig dat we met z’n tweeën kunnen runnen.”