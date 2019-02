Zaakvoerders De Notelaar kiezen volop voor traiteurdienst en openen Huys 54 Sam Vanacker

15 februari 2019

16u42 0 Lichtervelde Restaurant en tea-room De Notelaar houdt ermee op. Zaakvoerder Tom Maddens, die al langer het restaurant combineert met het leveren van maaltijden aan huis, focust zich voortaan uitsluitend op dat laatste. Hun nieuwe uitvalsbasis wordt Huys 54 in de Marktstraat.

Tom Maddens (43) opende in mei 1995 de deuren van De Notelaar op de markt van Lichtervelde. De zaak was in de eerste plaats een tea-room, maar gaandeweg werd het aanbod een pak breder. “Onze dagschotels waren van meet af aan een groot succes”, vertelt Tom. “Op een bepaald moment vroeg een van onze oudere vaste klanten of we geen maaltijd tot bij zijn deur konden brengen. Hij woonde achter de kerk, dus dat leek ons een kleine moeite. Gaandeweg begonnen we dat steeds vaker te doen en zo ging de bal aan het rollen. Nu rijden we dagelijks met drie bestelwagens rond in de regio Wingene, Kortemark, Torhout en Hooglede. Zo leveren we onze maaltijden bijvoorbeeld ook aan het OCMW van Lichtervelde, Hooglede en WIngene.”

Drie jaar geleden al begonnen Tom en zijn partner Karolien uit te kijken naar een andere locatie. “Het pand van De Notelaar hebben we nooit kunnen kopen. De keuken is er niet erg groot en als je dan dagelijks tientallen dozen moet vullen is dat niet praktisch”, legt Tom uit. “Verder was de combinatie met de tea-room ook gewoon moeilijk vol te houden, zeker aangezien ik zelf ook de baan doe met de bestelwagen. Daarom kozen we ervoor om ons te specialiseren in het cateringaspect.”

Toen het pand van de strijkwinkel in de Markstraat in 2017 leeg kwam te staan, zagen Tom en Karolien hun kans schoon. “We zijn blij dat we in Lichtervelde kunnen blijven. Twee jaar hebben de verbouwingswerken geduurd, maar het resultaat mag er zijn. De keuken is makkelijk vijf keer zo groot als in De Notelaar, terwijl we ook een aparte feestzaal hebben voor rouwmaaltijden en babyborrels en dergelijke. Er is plaats voor vijftien tot zestig mensen. We probeerden de gezelligheid van een huiskamer na te bootsen, vandaar ook de naam Huys 54. Het nummer verwijst naar het huisnummer. Eenvoudig, maar duidelijk.”

“Of ik De Notelaar ga missen? Het hectische aspect ervan alvast niet. Misschien dat de drempel van Huys 54 wel wat hoger is. Regelmatig kregen we in De Notelaar nog mensen over de vloer voor een kopje koffie en dat ga ik wel missen. Anderzijds blijf ik uiteraard ook zelf maaltijden leveren bij de klanten. En dat sociaal contact koester ik.”

Het eerste feest in Huys 54 staat gepland voor 10 maart. De Notelaar is de komende twee weken alleen nog op reservatie open in weekend. De deuren gaan op zondag 24 februari definitief dicht. Wat er met De Notelaar zal gebeuren is voorlopig niet duidelijk. Er is wel al sprake van enkele geïnteresseerde huurders.