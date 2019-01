Wolfhond Hummer na 12 dagen terecht: dier zat vast in vossenklem Hans Verbeke

11 januari 2019

01u00 0 Lichtervelde Hanne Boucquez (33) is een tevreden vrouw. Hummer, haar 2,5 jaar oude Saarlooswolfhond die twaalf dagen vermist was, heeft thuis in Lichtervelde weer zijn draai gevonden, na de avonturen die hij meemaakte. Zo liep de hond, die verkeerdelijk door velen voor een echte wolf aanzien werd, vrij zware verwondingen op toen hij in een illegale vossenstrop terechtkwam. “Daarvoor dien ik klacht in tegen onbekenden”, zegt Hanne.

Het verhaal van de vermiste wolfhond Hummer leefde nogal op sociale media en eigenares Hanne Boucquez kreeg dan ook geregeld meldingen van mensen die het dier gezien hadden, of dat toch tenminste dachten. “Van Hummer werden in het Groenhovebos, in Torhout, sporen teruggevonden”, vertelt Hanne. “Het is allicht daar dat hij in een vossenstrop van illegale stropers is terechtgekomen. Dat veroorzaakte vrij zware verwondingen, onder meer aan zijn nek. De dierenarts heeft gelukkig alles netjes kunnen verzorgen en intussen is Hummer er bijna volledig weer bovenop.”

Uitgeput, toen hij werd gevonden

Tijdens de zoektocht naar de vermiste wolfhond werden verschillende teams met gespecialiseerde speurhonden ingezet. “De Belgische en Nederlandse vereniging voor saarlooswolfhonden zochten actief mee en daar ben ik hen heel dankbaar voor”, zegt Hanne. “Vorige maandag kreeg ik plots goed nieuws. Hummer was teruggevonden, in de Vandewallestraat in Lichtervelde. “Hij was uitgeput maar bleek ook gewond. Dat baarde me zorgen. Het duurde nog anderhalf uur voor ik hem eindelijk vast kon nemen. Daarna zijn we onmiddellijk naar de dierenarts gegaan. Door de verdoving duurde het even voor Hummer mij herkende maar intussen is dat weer helemaal goed gekomen.”

Niet de eerste keer dat Hummer ontsnapt

Hanne heeft woensdag intussen een stevige omheining laten plaatsen, om te vermijden dat Hummer opnieuw zou ontsnappen. “Ja, dat was toch al enkele keren gebeurd”, lacht ze. “Als ik eerlijk moet zijn: de vorige omheining voldeed eigenlijk niet. Maar het grappige is, dat we het gewoon niet wisten dat Hummer op uitstap ging. Hij maakte een gat in de omheining, ging op stap en keerde telkens terug. Toen we plots wel wisten wat er aan de hand was, hebben we het gat in de omheining hersteld. Maar dat was buiten Hummer en zijn oerkracht gerekend. Enkele dagen nadien, op 27 december, maakte hij een nieuw gat en verdween hij spoorloos.” Hanne is vooral blij dat Hummer weer thuis is. “Maar tegelijk ben ik ook boos op de stropers die in het Groenhovebos de vossenstrop legden waarin Hummer is gelopen. Dat vind ik niet kunnen. Daarom dien ik ook klacht in tegen onbekenden”, besluit de vrouw.