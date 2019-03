Windmolenprotest flakkert weer op in Lichtervelde: kersverse ouders zouden tussen twee turbines wonen: “Molens moeten op 300 meter van een woning staan, deze twee zouden op 200 meter van ons huis staan” Sam Vanacker

29 maart 2019

17u40 0 Lichtervelde Niet iedereen is opgezet met de hernieuwde plannen van Engie Elektrabel voor twee molens in de Bellestraat in Lichtervelde. Zo komt de nieuwe woning van kersverse ouders Lennert Stevens en partner Kimberly tussen de twee molens te liggen. Ondertussen is het actiecomité dat vijf jaar geleden fel van leer trok tegen de eerdere windmolenplannen weer in actie geschoten.

Reden tot vreugde ten huize van Lennert Stevens (26) en Kimberly Vandewalle (25). Kimberly is op dinsdag 26 maart namelijk bevallen van kleine Lise. Het koppel is sinds vrijdag terug thuis in de Bellestraat, maar ondanks hun prille gezinsgeluk maken de twee zich ernstige zorgen. “Drie weken geleden kregen we te horen dat er tweehonderd meter voor onze deur en tweehonderd meter achter onze deur een windmolen zou komen. Eentje in de voortuin en eentje in de achtertuin, zeg maar.”

De rust en de natuur hebben de doorslag gegeven toen we dit huis kochten. Dit is een van de mooiste plekjes van Lichtervelde Lennert Stevens

Perimeter

Het koppel kocht in 2015 het oude, afgelegen huis dat in de hoek tussen de Fonteinestraat en Bellestraat ligt. “De rust en de natuur hebben de doorslag gegeven. Dit is een van de mooiste plekjes van Lichtervelde”, zegt Lennert. “Toen we het kochten, hebben we zelfs geïnformeerd naar de windmolenplannen, want ik wist dat er twee jaar eerder sprake van windmolens op die plaats was geweest. De notaris heeft ons toen verzekerd dat die plannen van de baan waren. Ondertussen zijn we al vier jaar bezig ons droomhuis te bouwen. Voorlopig wonen we nog in de garage, tot we klaar zijn met het huis. We doen zoveel mogelijk van de werken zelf. Toen we begin maart te horen kregen dat er nieuwe bouwaanvraag liep, zijn we onmiddellijk de plannen gaan bekijken. Blijkt dat die molens een perimeter tot aan de dichtstbijzijnde bebouwing moeten hebben van driehonderd meter. Van allebei de molens ligt ons huis binnen die afstand. We maken ons dus zorgen. De achterkant van ons huis is naar het zuiden gericht en daar hebben we zoveel mogelijk glas gestoken. Als de plannen erdoor komen, krijgen we straks overal in huis slagschaduw. Ook het geluid baart ons zorgen. We zitten hier weliswaar dicht bij de snelweg, maar doordat we in een dal zitten, hoor je de auto’s amper. Maar dat dal zou wel eens het geluid van de molens kunnen versterken.”

Omstandigheden zijn gelijkaardig

Als het aan het actiecomité ligt, komen de plannen er niet door. “De molens staan bijna op dezelfde plaats als vijf jaar geleden”, zegt de woordvoerder van het comité, die liever anoniem blijft. “Er is weliswaar een molen minder, maar de twee die er komen, zijn 180 meter hoog in de plaats van 150 meter. Alle bezwaren die we vijf jaar geleden hadden, zijn dus vandaag ook nog van toepassing. Meer nog, die extra dertig meter zal voor langere slagschaduwen en meer geluid zorgen. Bovendien zullen de molens ook een effect hebben op de waterhuishouding. De gemeente wil in die zone een nieuw overstromingsgebied aanleggen, maar voor de bouw van de turbines moeten er enorme palen in de grond worden gestoken en dat zal problemen opleveren. Dat was zelfs een van de redenen waarom de vergunning de vorige keer geweigerd werd.”

Broodzakken bedrukken zoals vorige keer wordt moeilijk, maar we gaan ons hoofd niet zomaar op het kapblok leggen Woordvoerder actiecomité tegen de windmolens

Bezwaarschriften

In 2013 wist de actiegroep zeshonderd bezwaarschriften te verzamelen. Of dat opnieuw lukt, valt af te wachten. “We zijn een aantal acties aan het hernemen die we in 2013 gevoerd hebben. We verspreiden flyers, gaan van deur tot deur en organiseren twee weekends op rij infomomenten voor wie hulp wil bij het opstellen van een bezwaarschrift. Om broodzakken te laten bedrukken, zoals vorige keer, is het te kort dag. De vorige keer hadden we niet verwacht te winnen. Maar de omstandigheden zijn gelijkaardig, dus we hebben hoop. We gaan ons hoofd niet zomaar op de kapblok leggen.”

Op zaterdag 30 en zondag 31 maart organiseert de actiegroep een infomoment in de Groenstraat 1A in Lichtervelde, telkens vanaf 9 uur. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 6 april. Daarna formuleert het gemeentebestuur een advies en is het aan de overheid om knopen door te hakken.