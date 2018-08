Wie wordt buddy van verkeersslachtoffers? 18 augustus 2018

02u32 0

Vzw Rondpunt is op zoek naar een nieuwe buddy in Lichtervelde. Dat is een vrijwilliger die voormalige verkeersslachtoffers wil begeleiden tijdens hun getuigenissen in scholen. Sinds september 2012 trekt Rondpunt met het aanbod 'Getuigen onderweg' naar scholen en jongeren, om de jeugd aan te zetten zich verantwoord te gedragen in het verkeer. Als buddy assisteer je het slachtoffer met praktische zaken zoals vervoer en hulp bij het maken van de afspraken met scholen. Zowel slachtoffer als buddy worden vergoed voor hun inspanningen en vervoerskosten. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via yasmine.de.roover@rondpunt.be of op 03/205.74.80. (SVR)