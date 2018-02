Whiskyclub herdenkt mentor Marc Vandenberghe met tasting 17 februari 2018

02u32 0 Lichtervelde De Lichterveldse whiskyclub Whiskypedia heeft donderdagavond wijlen Marc Vandenberghe van wijn-en whiskyhandel Sint-Antonius in Werken herdacht met een whiskytasting. Dat deden ze in hun nieuwe clublokaal in de Zwevezelestraat.

"Marc was ons grote voorbeeld toen we vijf jaar geleden met de club begonnen. Altijd heeft hij ons met raad en daad bijgestaan. Eind vorig jaar was hij zelfs nog aanwezig op onze whiskybeurs in De Zwaan, ook al was de kanker toen al vergevorderd", legt voorzitter Jurgen Deparck uit. "Vanavond gedenken we een groot man", pikt whiskyexpert Filip Verleye in. Hij was een goede vriend van Marc en leidde de tasting donderdag in goede banen. "De zeven whisky's die we vanavond proeven, zijn stuk voor stuk favorieten geweest van Marc. Aan elke fles hangt een verhaal of anekdote vast. Verhalen die minder geschikt waren voor de begrafenis, maar die in deze setting wel tot hun recht zullen komen."





Intussen wordt de wijn-en whiskyhandel van Marc in Werken verder uitgebaat door zijn weduwe Christine, maar dat doet ze niet alleen. "Om de mooie erfenis van Marc niet verloren te laten gaan hebben we een beurtrol uitgewerkt", geeft Filip nog mee. "Elke zaterdag wordt Christine bijgestaan in de zaak door een whiskykenner uit de brede kennissenkring van Marc." (SVR)





