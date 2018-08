Werken Industrielaan geannuleerd door regenweer 10 augustus 2018

Normaal hadden gisteren asfalteringswerken moeten uitgevoerd worden in de Industrielaan, maar door het slechte weer heeft de aannemer besloten de werken uit te stellen. De werken die vandaag gepland zijn in de Dokter Roelenslaan, Surmontstraat en een deel van de Nieuwe Veldstraat gaan wel door, onder voorbehoud van beter weer. Hetzelfde geldt voor de werken in de Hazelstraat, die maandag 13 augustus gepland staan. De werken in de Industrielaan worden later uitgevoerd. (SVR)