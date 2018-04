Werken gestart aan nieuwe verkaveling Olmenlaan 26 april 2018

Gisteren zijn de infrastructuurwerken gestart voor de nieuwe woonzone aan de Olmenlaan. Burgemeester Ria Pattyn (CD&V) en eerste schepen Els Kindt (CD&V) gaven samen met Geert Sanders van de WVI het symbolische startschot. "27 gezinnen krijgen hiermee de kans om in het centrum te wonen, vlak bij het ontmoetingscentrum en tegelijk in een rustige, groene omgeving", aldus de burgemeester. De totale kostprijs van het project bedraagt 750.000 euro, waarvan de gemeente 160.000 betaalt. De riolerings- en wegenwerken starten in juni. In de loop van het najaar wordt de parkzone aangelegd. De WVI hoopt in het voorjaar van 2019 te starten met de verkoop van de gronden. Vijftien zullen bestemd zijn voor open bebouwing, twaalf voor halfopen bebouwing. Dat de kawels gegeerd zijn, blijkt uit de wachtlijst. Er zijn op dit moment 196 kandidaat-kopers.





(SVR)