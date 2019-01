Vrouw die zeven messteken kreeg van echtgenoot getuigt: “Ik wist die avond dat mijn leven erop zat” Jeffrey Dujardin

23 januari 2019

15u47 0 Lichtervelde “Ik wist om 18.30 uur die avond dat mijn leven erop zat.” In een pakkende getuigenis vatte Giselle De Clercq (53) in het hof van beroep samen welke hel ze op 26 november 2017 beleefde. “Ineens begon hij mij te steken. Het bloed vloog tot tegen het plafond”, zei ze snikkend. De dader, Rudy T. (58), riskeert een zwaardere straf in beroep, 10 jaar cel met 10 jaar terbeschikkingstelling. In eerste aanleg kreeg hij 5 jaar cel.

De feiten gebeurden op 26 november 2017. Het veertienjarig huwelijk van Giselle en Rudy uit Lichtervelde stond op barsten. Eerder op de dag waren agenten langs geweest omdat hij haar bedreigd had, toen voelde Giselle al aan dat het fout kon aflopen. Ze vroeg aan de agenten om bij de volgende oproep naar 101 onmiddellijk te komen. Later op de avond liep het uit de hand, Rudy sloot de woning af. Hij gaf Giselle twee vuistslagen in het gezicht en schopte haar neer. Omdat haar gezicht meteen dik en blauw zag zei de man: “Nu zal iedereen je zo zien en zal ik je moeten doden.” Toen Rudy niet oplette, belde ze met haar gsm de 101 en die schoof ze onder de zetel. De centralisten stuurden daarop de agenten langs. Giselle had tijdens de stribbelingen de garagepoort geopend, wat haar leven redde. De politieagenten konden zo de woning binnendringen. Daarop nam Rudy T. echter een vleesmes van 23 centimeter en hij stak de vrouw zeven keer.

Drie liter bloed

De vrouw verloor daarbij erg veel bloed en kon pas ternauwernood gered worden. “Ze verloor 3 liter bloed, waardoor ze zelfs niet verdoofd kon worden bij de spoedoperatie”, zegt Jef Vermassen, die Giselle en haar dochter bijstond. Voor hem is het duidelijk dat hij haar dood wou en vroeg de herkwalificatie naar poging moord. “Hij had het mes klaargelegd.”

Giselle nam zelf emotioneel het woord. “Ik wist om 18.30 uur dat mijn leven erop zat. Drie uur lang zat ik vast. Hij zag geen uitweg meer, ik moest dood. Ineens stond hij er met een mes en begon hij te steken. Het bloed vloog zelfs tot tegen het plafond en het stroomde van m’n lichaam.”

Een wolf in schapenvacht

Procureur-generaal De Smet vroeg een zwaardere straf voor de man, een gevangenisstraf van 10 jaar met 10 jaar terbeschikkingstelling. “Als ik de foto’s zag van de woonkamer, het deed me denken aan een scène van Kill Bill. Het bloed zat overal, het leek alsof er een schaap geslacht was”, zei hij. “Mocht de politie toen niet toegekomen zijn, was mevrouw hier niet meer. En wat me het meest verontrust, is het psychiatrisch verslag. Ik lees daarin dat je een wolf in schapenvacht bent. Je bent een koud en meedogenloos persoon.”

De verdediging vond de vordering van de procureur-generaal te zwaar. “Ze heeft hem moe getergd”, pleitte meester Julie Peelaers. “Hij is geen geweldenaar. Ze zei dingen tegen hem die recht door het hart gingen.” Zijn advocate betwistte ook de voorbedachtheid, “Het mes zat in een messenblok, het lag niet klaar.” Waarop meester Luc Arnou inpikte, “Er zijn veel tegenstrijdigheden in de verklaringen van de vrouw. Hij wou haar niet dood, hij is inderdaad beginnen dreigen en steken. Maar niet doelgericht, anders zou hij in het hart of de keel gestoken hebben”, aldus zijn advocaat die vroeg om de man een gevangenisstraf van vijf jaar, deels met voorwaarden zoals contactverbod, te geven.

T. nam zelf nog zwaar geëmotioneerd het woord. “Ik heb Giselle altijd graag gezien en heb haar nooit kwaad willen doen. Ik wou enkel dat ze stil was”. Uitspraak op 27 februari.