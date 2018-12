Voormalig klooster wordt kinderopvang Sam Vanacker

05 december 2018

10u52 3 Lichtervelde Scholengroep Sint-Rembert en het Roeselaarse Zorgbedrijf openen op 1 april een nieuwe kinderopvang in het voormalige klooster in de Statiestraat.

Begin oktober al verklapte CD&V - naar aanleiding van de verkiezingen - dat er een nieuwe kinderopvang zou komen in het leegstaande kloostergebouw van Sint-Rembert. De scholengroep bevestigde toen dat er onderhandelingen lopende waren en komt nu met details naar buiten. “We gaan in zee met het Roeselaarse Zorgbedrijf”, laat Sint-Rembert weten. “Onder de merknaam ‘KIDZ’ vangt dat nu al in de regio dagelijks zeshonderd kinderen op. De gelijkvloerse verdieping van het vroegere klooster wordt ter beschikking gesteld voor de opvang van achttien baby’s en peuters. Concreet gaat het om vijf ruimtes en de gang met een aparte toegang in de Stationsstraat. Dat is 118 vierkante meter. Verder gaan we ook een deel van de kloostertuin afsluiten en beschikbaar stellen zodat er zowel binnen als buiten voldoende speelruimte is voor de kinderen.”

Scholengroep Sint-Rembert en KIDZ willen in de toekomst ook slaapklasjes voor peuters kunnen organiseren op de site. Daarvoor zal op termijn een extra ruimte ingepalmd worden in het klooster.