Voorlopig geen lokaal loket kinderopvang 28 juni 2018

02u28 0

Oppositieraadslid Sofie Steurbaut (N-VA) stelde op de voorbije gemeenteraad voor om een lokaal loket kinderopvang op te richten, maar het schepencollege gaat daar voorlopig niet op in. Steurbaut kwam met het idee omdat er te weining kinderopvanginitiatieven in Lichtervelde zijn. "Zo hebben ouders één centraal aanspreekpunt, wat de zoektocht een stuk gemakkelijker maakt." Schepen voor Kinderopvang Steven Bogaert (CD&V) steunt het principe, maar meent dat er voldoende alternatieven zijn. "We hebben het Sociaal Huis en de Dienst Jeugd. Op de website van het Huis Van Het Kind staat zelfs een zoekmachine online. Verder staat het lokaal loket kinderopvang op dit moment in heel Vlaanderen nog in de kinderschoenen. Eind dit jaar verwachten we richtlijnen van Vlaanderen. Mogelijk hernemen we dan het voorstel." (SVR)