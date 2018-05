Voorlezen voor kleuters in de bib 08 mei 2018

Voor Boekstartdag op zaterdag 19 mei legt de bibliotheek de allerkleinsten in de watten. Er zijn voorleesmomenten gepland om 10 uur en om 11 uur voor kinderen vanaf 15 maanden tot het tweede kleuter. Het gaat om een project van Iedereen Leest in samenwerking met het Huis van het Kind om kinderen op zo jong mogelijke leeftijd in contact te brengen met boeken. Daarnaast start de bib ook met uitleenpakketten voor onthaalouders waarbij een box met een twintigtal boeken kan gehuurd worden voor zes maanden. Geïnteresseerde onthaalouders kunnen contact opnemen met de bib. (SVR)