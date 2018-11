Voorbereidende werken voor heraanleg rotonde starten vandaag 27 november 2018

02u21 0 Lichtervelde Een aannemer start vandaag met werken aan de nutsleidingen in de buurt van de rotonde op de kruising van de Brugsebaan en de Roeselarebaan. Het gaat om de voorbereidende werken voor de geplande omvorming van de rotonde tot een kruispunt met verkeerslichten.

In een eerste fase wordt het fietspad onderbroken. Fietsers kunnen omrijden via de Hazelstraat en de Bollestraat om zo naar de Kortemarkstraat te rijden. Vanaf 3 december gaat de tweede fase in en zal het zwaar verkeer (+5 ton) met bestemming Kortemarkstraat via de Ringlaan en de Bollestraat naar de Kortemarkstraat gestuurd worden. De grote werken, de eigenlijke herinrichting van de rotonde en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, gaan ten vroegste midden 2019 van start.





De rotonde staat al sinds 2006 op de lijst van zwarte punten bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Tot 2016 waren er nog plannen om de rotonde groter te maken en er twee rijstroken aan te leggen, maar die plannen werden uiteindelijk geschrapt, vooral voor de veiligheid van de fietsers. In de plaats komen er op de Kruiskalsijde verkeerslichten en voorsorteerstroken. Op het kruispunt van de Kortemarkstraat met de Brugsebaan komt ook een verkeerslicht. (SVR)