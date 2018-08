Voor één keer geen Miss en Prins Folklore ORGANISATIE SCHAFT VERKIEZING AF WEGENS GEEN KANDIDATEN SAM VANACKER

13 augustus 2018

02u34 0 Lichtervelde De tweejaarlijkse Folklorefeesten begin september slanken af. De verkiezing van Miss en Prins Folklore op vrijdag gaat niet door wegens geen kandidaten. Eerder geraakte ook al bekend dat de stoet geschrapt wordt. Het folklorecomité laat echter het hoofd niet hangen. "We zullen dit dipje overleven."

"Een van de twee kandidaat-koppels heeft zich op het laatste moment teruggetrokken. Een verkiezing organiseren met slechts één koppel is zinloos, dus hebben we beslist om het geplande verkiezingsfeest in OC De Schouw te schrappen", zegt Jos Goethals. "Een fuif geven zonder verkiezing kunnen we niet maken. Heel spijtig. Het is de eerste keer sinds de start van de folklorefeesten in de jaren zeventig dat we geen verkiezing hebben."





De posters voor de 24ste editie zijn al gedrukt, maar het luik op vrijdagavond moet je wegdenken. "Nochtans hadden we eerst vier kandidaat-koppels", pikt Roos Vanwalleghem in. "Maar ze haakten gaandeweg af. We hadden één heel sterk koppel en blijkbaar waren de anderen bang om de confrontatie aan te gaan. Anderzijds is het ook niet zo gemakkelijk meer om nog jongeren te vinden die zich willen engageren. Ook in de politiek is dat moeilijker dan vroeger. Maar goed, het feest staat en valt niet met de verkiezing."





Te weinig vrijwilligers

Eerder maakte het comité ook al bekend dat er geen stoet meer is. "Organisatorisch moeilijk te bolwerken", legt Goethals uit. "Het is leuk om de stoet te zien passeren op de markt, maar vergeet niet dat er voor, na en tijdens de stoet veel volk nodig is om alles in goede banen te leiden. We hadden twee jaar geleden vrijwilligers die geen seconde van de Folklorefeesten zelf hebben kunnen genieten. Daarom concentreren we ons dit jaar op het marktgebeuren."





Doorgaans zitten de Folklorefeesten niet om een stuntje verlegen. In 2016 kapte Lichtervelde 1.000 pintjes ad fundum binnen, in 2014 werd een bruidstaart voor 500 man aangesneden, twee jaar daarvoor werd 1.000 liter Lichtervelds blond uitgedeeld. Dit keer is er geen massastunt, maar wel een feest voor de kinderen met een authentiek familiecircus op de markt. "De circusfamilie De Vrind uit Evergem geeft met Circus Bavaria drie gratis voorstellingen van telkens 50 minuten. Naast de tent zullen er opnieuw een tiental oude ambachten te bewonderen zijn. Er komt ook opnieuw een bier-en smulmarkt. En we voorzien ook foodtrucks."





Goethals houdt zich ferm. "We zullen dit dipje overleven. De vergelijking met De Veldkerremesse (die er na 22 jaar mee ophield, red.) gaat niet op. Ons dertienkoppige comité blijft gedreven en ik verzeker u dat de editie in 2020 een specialleke wordt. Mét verkiezing." Info: www.folklorelichtervelde.be.