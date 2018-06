Vluchtelingen weer vrijgelaten 29 juni 2018

02u40 0

In het station van Lichtervelde werden woensdag vijf vluchtelingen, waaronder een koppel met twee kinderen, van de trein gehaald. Het gezelschap spoorde richting De Panne, meer dan waarschijnlijk om daar op een of andere manier de Franse grens over te steken en zo door te reizen naar Calais met eindbestemming Groot-Brittannië. Na contact met de Dienst Vreemdelingenzaken werden de vijf weer vrijgelaten. (VHS)