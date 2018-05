Vleugje Route 66 voor goed doel 11 mei 2018

02u39 0 Lichtervelde De Torhoutse vzw Cult Social organiseert op zondag 20 mei Cars for Go-Carts, een oldtimermeeting in ware Route 66-stijl op het bedrijventerrein van maatwerkbedrijf OptimaT in Lichtervelde.

De opbrengst van de meeting gaat naar de jeugdwerking van vzw Tordale voor de aankoop van nieuwe gocarts en een Optifit-toestel.





's Morgens vroeg rijden de oldtimers met jongeren van Tordale aan boord van de Bruggestraat in Torhout naar OptimaT in Lichtervelde, waar ze een American Breakfast voorgeschoteld krijgen. De hele dag wordt voluit de Amerikaanse kaart getrokken.





"Behalve van de oldtimers zullen deelnemers en bezoekers kunnen genieten van livemuziek met Ann Lee, The Billygoat Riders en Danny and the Smoking Guns", legt voorzitter Ruben Veramme uit. "Er wordt ook in een wijn-en ginbar voorzien, er komt een barbershop en de Woodland Cigar Club heeft er een stand. Verder is er veel aandacht voor de kinderen, met spingkastelen, grime en een knutselhoekje."





Oldtimereigenaars kunnen zich aanmelden via inschrijvingen@cultsocial.be. Bezoekers zijn welkom tussen 10 en 17 uur in de Kortemarkstraat 86 in Lichtervelde. (SVR)