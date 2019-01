Vijverkaffee wint 23ste Lichterveldse Persprijs Sam Vanacker

13 januari 2019

12u51 0 Lichtervelde De Lichterveldse Perskring heeft zaterdagavond het Bronzen Accordeonnetje 2018 uitgereikt aan het Vijverkaffee.

De Lichterveldse Perskring reikt de prijs elk jaar uit aan een persoon of vereniging die de gemeente het voorbije jaar op de kaart heeft gezet. Dit keer gaat het accordeonnetje naar Jeroen Missinne, Bart D’hondt, Tomas Madou en Steven Tandt. De vier vrienden zijn de drijvende kracht achter het bijzonder populaire pop-up Vijverkaffee aan Papes Putten.

“Jullie slagen er al vijf zomers op rij in om jong en oud samen te brengen en zo van het Vijverkaffee de warmste plek van de gemeente te maken. Zoiets is geen evidentie in tijden van sociale media”, aldus Patrick Cornillie van de Lichterveldse Perskring. “De uitwerking van de pop-upbar is origineel terwijl ook de lijst van activiteiten op z’n zachtst gezegd heel erg uitgebreid is. Jullie mogen trots zijn op wat jullie hier telkens opnieuw verwezenlijken. Het Vijverkaffee is een fantastische aanwinst voor Lichtervelde.”

Jeroen Missinne van het Vijverkaffee dankte de Perskring voor de erkenning. “Erg tof dat we deze prijs mogen ontvangen. Al moet gezegd dat we het uiteraard niet alleen zouden kunnen. We kunnen rekenen op veertig vrijwilligers en ook zij verdienen uiteraard deze mooie pluim. Je kunt er van op aan dat we het accordeonnetje een mooi plaatsje zullen geven aan Papes Putten.”