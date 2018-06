Vijf jaar cel voor 7 messteken aan vrouw 29 juni 2018

02u28 1 Lichtervelde De 58-jarige Rudy T. uit Lichtervelde heeft 5 jaar effectieve celstraf gekregen voor een poging tot doodslag op zijn 53-jarige ex-vrouw Giselle De Clercq.

De feiten gebeurden op 26 november vorig jaar. De vrouw had hem gezegd dat ze na 14 jaar huwelijk wilde scheiden en die avond kwam het tot een discussie en de man sloot de woning af. Hij gaf Giselle twee vuistslagen in het gezicht en schopte haar neer. Als bij toeval viel de vrouw op de afstandsbediening van de poort, die daardoor openging. Omdat haar gezicht meteen dik en blauw zag zei de man: "nu zal iedereen je zo zien en zal ik je moeten doden." De vrouw smeekte daarop om een glas water. Terwijl de man die ging halen belde ze met haar gsm de 101 en die schoof ze onder de zetel. De centralisten stuurden daarop de agenten langs. Die konden de woning binnendringen via de geopende poort. Daarop nam Rudy T. echter een vleesmes van 23 centimeter en hij stak de vrouw 7 keer. Ze werd geraakt in arm, schouder, de handen en de borst. De vrouw verloor daarbij erg veel bloed en kon pas ternauwernood gered worden. Tot op vandaag ondervindt ze nog veel last van de messteken en heeft ze het psychisch zwaar.





"Een lachertje"

De procureur had 10 jaar cel gevraagd terwijl Giselle en haar advocaat Jef Vermassen vroegen om de feiten te kwalificeren als poging tot moord. De rechter ging er echter niet op in en veroordeelde de 58-jarige man tot 5 jaar effectief. "Een enorme ontgoocheling", reageert Giselle. "Ik heb echt een half uur geweend toen ik het hoorde. Hij komt al gans zijn leven met alles weg. De rechter had zijn grijns eens moeten zien toen hij zich wegdraaide na zijn proces. Ik vraag mijn advocaat om in beroep te gaan want deze straf is veel te licht. Niemand begrijpt dit. Dit noem ik geen gerechtigheid en een echt lachertje. Tien jaar vond ik zelfs al vrij mild maar dit?" T. moet de vrouw een voorlopige schadevergoeding van 50.000 euro betalen. Haar twee dochters krijgen elk 3.000 euro en twee kleinkinderen elk 750 euro. (JHM)