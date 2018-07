Vierde editie Rock Piratos 27 juli 2018

Op dinsdag 14 augustus organiseert café De Piraat al voor de vierde keer het festivalletje Rock Piratos in de achtertuin van het café. Op het programma staan onder andere Black Mirrors, Laston & Geo, Psykokondriak, Vaginas en stubru-dj Shizzle Le Sauvage. Een kaart kost 10 euro en is te verkrijgen in het café of via www.delrockfest.be. De organisatoren lieten nu minder kaarten maken, om zo de drukte enigszins te beperken. (SVR)