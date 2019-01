Vier kilometer file op E403 door autobrand LSI

28 januari 2019

17u14

Bron: LSI 0

Een brandende Peugeot 3008 heeft maandag op de E403 in Lichtervelde een kilometerslange file veroorzaakt. Rond 16 uur merkte de man rook op onder zijn wagen. Hij kon de auto nog op de pechstrook parkeren en uitstappen, maar blussen zat er niet meer in. Dat was een karwei voor de brandweer. Het volledige motorcompartiment brandde uit. Vermoedelijk heeft een technisch defect of een kortsluiting de brand veroorzaakt. Door de blus- en takelwerken bleef de rechterrijstrook richting Kortrijk drie kwartier afgesloten. Alle verkeer moest dus op één rijstrook. Dat veroorzaakte een file van vier kilometer. Rond 16.45 uur was de wagen getakeld en kon het verkeer weer op gang komen.