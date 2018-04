Vier auto's beschadigd na brandstichting op terrein van Astiac Cars 19 april 2018

02u46 0 Lichtervelde Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag langs de Roeselarebaan in Lichtervelde brandgesticht op het terrein van Astiac Cars.

Het bedrijf, actief in de aan- en verkoop van zowel personenwagens als bedrijfsvoertuigen, is gevestigd vlakbij de Batjeshoek. Het vuur werd opgemerkt door een moeder uit Torhout en haar zoon en dochter. Zij waren op de terugweg van een concert in Gent.





"De achterkant van een Volkswagen Golf break stond in lichterlaaie", vertelt het trio. "Vrij snel breidden de vlammen uit naar een terreinwagen van hetzelfde merk, een Tamarok. De hitte beschadigde ook nog een bestelwagen en een Ford Fiesta die vlakbij geparkeerd stonden op het terrein."





De brandweer ging het vuur te lijf met schuim en kreeg de situatie snel onder controle. De twee Volkswagens zijn evenwel rijp voor de schroothoop. Omdat het vuur aan de achterzijde van één voertuig ontstond, rees bij hulpdiensten en politie onmiddellijk het vermoeden van kwaad opzet.





"Daar denken wij ook aan", zegt zaakvoerder Reza Hemadi (31) uit Maldegem. "We zien niet in hoe het vuur anders ontstaan zou kunnen zijn."





Een branddeskundige zakte gisteren naar de plaats van de brand af voor een grondig onderzoek.





Ook de politie was nog uren in de weer op de site. Er zou voorlopig geen concreet spoor zijn naar eventuele daders. (VHS)