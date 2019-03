Verzamelaarsfamilie Van Colen stelt tentoon Sam Vanacker

25 maart 2019

13u40 0 Lichtervelde De gebroeders Van Colen, een rasechte verzamelaarsfamilie met telgen uit Lichtervelde, Dadizele en Zedelgem, stellen hun collecties tentoon in Spes Nostra in Zedelgem op zaterdag 6 en zondag 7 april. Bezoekers kunnen er respectievelijk 100.000 balpennen, 85.000 sigarenbandjes, 450 wijwatervaatjes, 63.800 pins, 5.100 aanstekers en 3.100 telefoonkaarten bewonderen.

De broers Durand (61), Marnix (60), Franky (58), Kris (56) en Kurt (52) Van Colen zijn volop bezig met hun collecties zorgvuldig in dozen te verpakken voor de nakende tentoonstelling. “We doen dit maar een keer om de tien jaar. Dit wordt de derde keer dat we samen onze collecties tentoon stellen”, legt Lichterveldenaar Durand Van Colen uit. Hij is al 46 jaar bezig met verzamelen en heeft 85.000 sigarenbandjes, 450 wijwatervaatjes en 150 miniatuur volkswagen-busjes in huis.

Durand is niet de enige met verzamelaarsbloed. Ook zijn jongere broers zijn verwoede verzamelaars. “Franky heeft 60.600 pins, Kris heeft 1.500 tafelaanstekers en 3.600 navulbare zakaanstekers en Kurt heeft 3.100 telefoonkaarten. Mijn neef Timothy doet voor het eerst ook mee met z’n collectie voetbalpins. De teller staat bij hem op 3.200.”

Louter qua hoeveelheid spant de verzameling van Zedelgemnaar Marnix Van Colen de kroon. Hij verzamelt al 30 jaar reclamebalpennen. Tien jaar geleden rondde hij de kaap van de vijftigduizend. Nu zit Marnix boven de 96.000 en is een nieuwe mijlpaal in zicht. “Tijdens de tentoonstelling zou ik heel graag de de honderdduizend halen. Particulieren, bedrijven en organisaties roep ik op om hun kapotte schrijfgerief binnen te brengen. Iedereen heeft versleten balpennen in kasten en dozen liggen. Alles is welkom, ook fluostiften of ander schrijfgerief met plastic aan. De balpennen waar ik al een exemplaar van heb breng ik naar een recyclagebedrijf.”

Op zaterdag 6 en zondag 7 april zijn de deuren van middenschool Spez Nostra in de Pastoor Staelensstraat in Zedelgem open tussen 10 en 18 uur. De toegang is gratis en ruilen is mogelijk. De opbrengst van de expo gaat naar de school. Wie Marnix met zijn collectie wil helpen, kan hem contacteren via styvacoma@telenet.be.